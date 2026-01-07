Caterpillar Aktie fällt um -3,27 % - 07.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von -3,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute bei der Caterpillar Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

Obwohl die Caterpillar Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +25,41 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +8,66 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Caterpillar +8,66 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,48 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,66 % 1 Monat +2,60 % 3 Monate +25,41 % 1 Jahr +51,96 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 241,01 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Nebenwerte im Aufwind, US-Leitindex schwächelt: Ein Blick auf Gewinner und Verlierer in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.