Börsen Update
Börsen Update USA - 07.01. - US Tech 100 stark +0,54 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.230,70 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: Amgen +2,13 %, Microsoft +1,85 %, Salesforce +1,83 %, Amazon +1,44 %, NVIDIA +1,11 %
Flop-Werte: Caterpillar -3,27 %, Honeywell International -2,50 %, Unitedhealth Group -2,48 %, JPMorgan Chase -2,36 %, 3M -2,16 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.770,82 PKT und steigt um +0,54 %.
Top-Werte: Intel +6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,83 %, Palo Alto Networks +5,26 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,49 %, Alnylam Pharmaceuticals +4,26 %
Flop-Werte: Western Digital -9,32 %, Seagate Technology Holdings -7,53 %, Monolithic Power Systems -5,97 %, CoStar Group -4,71 %, Marvell Technology -4,46 %
Der S&P 500 steht bei 6.952,34 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.
Top-Werte: Intel +6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,83 %, Palo Alto Networks +5,26 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,49 %, Datadog Registered (A) +4,23 %
Flop-Werte: Skyworks Solutions -11,95 %, First Solar -10,02 %, Western Digital -9,32 %, Invitation Homes -9,13 %, Vistra -7,66 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.