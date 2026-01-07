Börsen Update USA - 07.01. - US Tech 100 stark +0,54 %

Der Dow Jones steht bei 49.230,70 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: Amgen +2,13 %, Microsoft +1,85 %, Salesforce +1,83 %, Amazon +1,44 %, NVIDIA +1,11 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,27 %, Honeywell International -2,50 %, Unitedhealth Group -2,48 %, JPMorgan Chase -2,36 %, 3M -2,16 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.770,82 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Intel +6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,83 %, Palo Alto Networks +5,26 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,49 %, Alnylam Pharmaceuticals +4,26 %

Flop-Werte: Western Digital -9,32 %, Seagate Technology Holdings -7,53 %, Monolithic Power Systems -5,97 %, CoStar Group -4,71 %, Marvell Technology -4,46 %

Der S&P 500 steht bei 6.952,34 PKT und gewinnt bisher +0,11 %.

Top-Werte: Intel +6,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +5,83 %, Palo Alto Networks +5,26 %, Regeneron Pharmaceuticals +4,49 %, Datadog Registered (A) +4,23 %

Flop-Werte: Skyworks Solutions -11,95 %, First Solar -10,02 %, Western Digital -9,32 %, Invitation Homes -9,13 %, Vistra -7,66 %