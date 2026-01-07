    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOneStream (A) AktievorwärtsNachrichten zu OneStream (A)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab

    OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

     

    Hg wird Mehrheitsaktionär, Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic und Tidemark

    Aktionäre erhalten 24,00 USD pro Aktie in bar

    Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der Aktie am 5. Januar 2026

    Partnerschaft zur Beschleunigung der KI-Innovation von OneStream und Skalierung für das Büro des CFO

    BIRMINGHAM, Mich., 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) („OneStream" oder das „Unternehmen"), die führende Finanzmanagement-Plattform für Unternehmen, die die CFO-Organisation durch die Vereinheitlichung der zentralen Finanz- und Betriebsfunktionen (einschließlich Finanzabschluss, Konsolidierung, Berichtswesen, Planung und Prognosen) modernisiert, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme durch Hg, einen führenden Investor in Software-, Dienstleistungs- und Datenunternehmen, bekannt. Die Transaktion, die vollständig in bar abgewickelt wird, bewertet OneStream mit einem Eigenkapitalwert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Hg wird stimmberechtigter Mehrheitsaktionär von OneStream. General Atlantic, ein führender globaler Investor, wird neben Tidemark, einer führenden Technologie-Investmentfirma, ebenfalls ein bedeutender Minderheitsinvestor sein.

    OneStream Software LLC

    Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die OneStream-Aktionäre 24,00 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der OneStream-Aktie am 5. Januar 2026 und einem Aufschlag von 27 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs über den vor diesem Termin liegenden Zeitraum von 30 Handelstagen. Ein von Hg kontrolliertes Unternehmen wird alle ausstehenden Aktien erwerben, einschließlich der Aktien, die sich im Besitz von Investmentfonds befinden, die von KKR, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, die auch den Börsengang von OneStream 2024 begleitete, verwaltet werden. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird OneStream ein nicht börsennotiertes Unternehmen (Privately Held Company) sein. Hg wird aus seinem Saturn-Fonds in OneStream investieren.

    Seite 1 von 7 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab   Hg wird Mehrheitsaktionär, Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic und Tidemark Aktionäre erhalten 24,00 USD pro Aktie in bar Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der Aktie am 5. Januar 2026 Partnerschaft …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     