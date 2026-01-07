OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab

Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der Aktie am 5. Januar 2026

Partnerschaft zur Beschleunigung der KI-Innovation von OneStream und Skalierung für das Büro des CFO

BIRMINGHAM, Mich., 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) („OneStream" oder das „Unternehmen"), die führende Finanzmanagement-Plattform für Unternehmen, die die CFO-Organisation durch die Vereinheitlichung der zentralen Finanz- und Betriebsfunktionen (einschließlich Finanzabschluss, Konsolidierung, Berichtswesen, Planung und Prognosen) modernisiert, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme durch Hg, einen führenden Investor in Software-, Dienstleistungs- und Datenunternehmen, bekannt. Die Transaktion, die vollständig in bar abgewickelt wird, bewertet OneStream mit einem Eigenkapitalwert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Hg wird stimmberechtigter Mehrheitsaktionär von OneStream. General Atlantic, ein führender globaler Investor, wird neben Tidemark, einer führenden Technologie-Investmentfirma, ebenfalls ein bedeutender Minderheitsinvestor sein.

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die OneStream-Aktionäre 24,00 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der OneStream-Aktie am 5. Januar 2026 und einem Aufschlag von 27 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs über den vor diesem Termin liegenden Zeitraum von 30 Handelstagen. Ein von Hg kontrolliertes Unternehmen wird alle ausstehenden Aktien erwerben, einschließlich der Aktien, die sich im Besitz von Investmentfonds befinden, die von KKR, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, die auch den Börsengang von OneStream 2024 begleitete, verwaltet werden. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird OneStream ein nicht börsennotiertes Unternehmen (Privately Held Company) sein. Hg wird aus seinem Saturn-Fonds in OneStream investieren.