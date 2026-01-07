    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    OneStream: Hg übernimmt für 6,4 Mrd. USD – endgültige Vereinbarung

    OneStream schlägt ein neues Kapitel auf: Ein Milliarden-Deal mit Hg soll Wachstum, KI-Innovation und die Zukunft der CFO-Organisation entscheidend prägen.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • OneStream, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
    • Aktionäre von OneStream erhalten 24,00 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs am 5. Januar 2026 entspricht.
    • Hg wird Mehrheitsaktionär, während General Atlantic und Tidemark Minderheitsinvestoren bleiben.
    • Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden und OneStream wird danach ein nicht börsennotiertes Unternehmen.
    • Die Partnerschaft zielt darauf ab, die KI-Innovation von OneStream zu beschleunigen und die CFO-Organisation zu modernisieren.
    • Tom Shea bleibt CEO von OneStream, und das aktuelle Führungsteam wird unverändert beibehalten.






    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
