OneStream: Hg übernimmt für 6,4 Mrd. USD – endgültige Vereinbarung
OneStream schlägt ein neues Kapitel auf: Ein Milliarden-Deal mit Hg soll Wachstum, KI-Innovation und die Zukunft der CFO-Organisation entscheidend prägen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- OneStream, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
- Aktionäre von OneStream erhalten 24,00 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs am 5. Januar 2026 entspricht.
- Hg wird Mehrheitsaktionär, während General Atlantic und Tidemark Minderheitsinvestoren bleiben.
- Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden und OneStream wird danach ein nicht börsennotiertes Unternehmen.
- Die Partnerschaft zielt darauf ab, die KI-Innovation von OneStream zu beschleunigen und die CFO-Organisation zu modernisieren.
- Tom Shea bleibt CEO von OneStream, und das aktuelle Führungsteam wird unverändert beibehalten.
