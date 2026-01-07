Trump verbietet Profi-Investoren Kauf von Einfamilienhäusern

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will Profi-Investoren wie Banken, Versicherungen und großen Konzernen den Erwerb von Einfamilienhäusern verbieten. Er kündigte "umgehend" Maßnahmen an, um US-Amerikanern den Kauf und den Besitz eines Eigenheims wieder zu erleichtern, schrieb er auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zunächst war unklar, wie genau die Verbote aussehen sollen. Die Aktien von Blackstone gaben um 5 Prozent nach. Das mögliche Verbot könnte auch Blackstone treffen, der Vermögensverwalter ist auch mit Anlagen in der Immobilienbranche aktiv.

Trump kündigte ferner an, in seiner Rede in Davos in zwei Wochen unter anderem die Themen Wohnraum und Erschwinglichkeit ansprechen zu wollen. Vom 19. bis 23. Januar findet in dem Ort in der Schweiz die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums statt.