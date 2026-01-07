    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Marktgeflüster

    Trump gegen Russland, China, Iran: Wer gewinnt - Öl gegen Seltene Erden!

    Während China einen extrem starken Macht-Hebel mit Seltenen Erden hat, will Trump nun die Vorherrschaft der USA sichern mit Öl

    Trump gegen China und seine Satelliten Russland und Iran: in den nächsten Tagen und Wochen werden, so sieht es derzeit aus, geopolitische Weichen gestellt! Es ist faktisch der Kampf von US-Präsident Trump um die Weltherrschaft vor allem gegen China und seine "Anhängsel" Russland und Iran. Während China einen extrem starken Macht-Hebel mit Seltenen Erden hat, will Trump nun die Vorherrschaft der USA sichern mit Öl. Denn wenn nach Venezuela oder auch der Iran als Öl-Lieferant für China wegfallen würde, hat Peking ein großes Problem! Dass Trump heute den russischen Schattenflotten-Tanker entern ließ, war vor allem auch ein Signal an China!

    Hinweise aus Video:

    1. Kein Signal an China: Venezuela und die Taiwan-Frage

    2. S&P 500: Warum die Aktienmärkte plötzlich anders laufen

     

    Das Video "Trump gegen Russland, China, Iran: Wer gewinnt - Öl gegen Seltene Erden!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
