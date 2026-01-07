Verdächtiger Frachter an Kriminalpolizei übergeben

HELSINKI (dpa-AFX) - Der wegen eines Schadens an einem Datenkabel in der Ostsee gestoppte Frachter ist für weitere Ermittlungen an die finnische Kriminalpolizei übergeben worden. Das teilten der Zoll und die Verkehrsbehörde nach Abschluss ihrer Untersuchungen mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hat die "Fitburg" ihren Anker kilometerweit über den Meeresboden schleifen lassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung, der versuchten schweren Sachbeschädigung sowie der schweren Störung des Telekommunikationsverkehrs. Ein Besatzungsmitglied wurde festgenommen, gegen drei weitere wurden Ausreiseverbote verhängt.