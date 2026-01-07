Tennisspiel beim Stromausfall - Wegner äußert Selbstkritik

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner räumt ungeschicktes Verhalten ein - zuvor war bekanntgeworden, dass er am ersten Tag des großflächigen Stromausfalls Tennis gespielt hatte. Am Tag darauf, Sonntag, hatte der CDU-Politiker gesagt, er sei den ganzen Tag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. "Rückblickend hätte ich das am Sonntag sagen sollen, was ich am Samstag gemacht habe", sagte Wegner nun in der RBB-"Abendschau".

Als er von Journalisten dazu befragt worden sei, seien allerdings die 45.000 Haushalte ohne Strom sein Fokus gewesen. Er habe am Samstag um 8.07 Uhr die Nachricht über einen Brand an Stromleitungen bekommen, sagte Wegner. "Ich habe dann mit der Innensenatorin gesprochen und bin dann 8.08 Uhr an mein Telefon gegangen und habe telefoniert."