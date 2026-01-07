JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach einem Rückruf von Babynahrung auf "Hold" mit einem Kursziel von 76 Franken belassen. Analyst David Hayes schätzte die Belastung im schlimmsten Fall auf maximal 0,8 Prozent des Gesamtumsatzes des Lebensmittelkonzerns im laufenden Jahr. Das schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 80,03EUR auf Lang & Schwarz (07. Januar 2026, 21:30 Uhr) gehandelt.