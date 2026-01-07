Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 07.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Western Digital
Tagesperformance: -8,74 %
Tagesperformance: -8,74 %
Platz 1
Performance 1M: +28,07 %
Performance 1M: +28,07 %
CoStar Group
Tagesperformance: -6,96 %
Tagesperformance: -6,96 %
Platz 2
Performance 1M: -1,58 %
Performance 1M: -1,58 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,64 %
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 3
Performance 1M: +17,20 %
Performance 1M: +17,20 %
Intel
Tagesperformance: +6,24 %
Tagesperformance: +6,24 %
Platz 4
Performance 1M: -4,13 %
Performance 1M: -4,13 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 5
Performance 1M: +3,94 %
Performance 1M: +3,94 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,34 %
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 6
Performance 1M: +7,24 %
Performance 1M: +7,24 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 7
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 8
Performance 1M: -2,05 %
Performance 1M: -2,05 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,82 %
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 9
Performance 1M: -6,73 %
Performance 1M: -6,73 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,61 %
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 10
Performance 1M: -7,46 %
Performance 1M: -7,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
Das Anleger-Sentiment zu Marvell Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Übernahme von XConn Technologies wurde zunächst positiv aufgenommen, führte jedoch zu einem Kursrückgang von 5-10%, was als normal erachtet wird. Das ARP über 5 Mrd. $ könnte die Auswirkungen der neuen Aktienemission abmildern. Insgesamt wird die Bewertung als moderat angesehen, was in einem teuren Markt positiv ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Marvell Technology eingestellt.
Zscaler
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 11
Performance 1M: -8,87 %
Performance 1M: -8,87 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 12
Performance 1M: -11,62 %
Performance 1M: -11,62 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,63 %
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 13
Performance 1M: -9,93 %
Performance 1M: -9,93 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 14
Performance 1M: +2,17 %
Performance 1M: +2,17 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -3,31 %
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 15
Performance 1M: +4,01 %
Performance 1M: +4,01 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 16
Performance 1M: -1,13 %
Performance 1M: -1,13 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 17
Performance 1M: +8,56 %
Performance 1M: +8,56 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 18
Performance 1M: -9,44 %
Performance 1M: -9,44 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 19
Performance 1M: -5,81 %
Performance 1M: -5,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, und viele sehen Bitcoin als wertbeständigen Wertspeicher. Dennoch gibt es kritische Stimmen, die auf die Risiken einer Abhängigkeit von Bitcoin hinweisen und Vergleiche zur Tulpenmanie ziehen. Insgesamt bleibt das Interesse an Microstrategy aufgrund seiner Bitcoin-Strategie stark.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Honeywell International
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 20
Performance 1M: +7,02 %
Performance 1M: +7,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Honeywell International
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Honeywell International im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die angekündigte Aufspaltung in drei Unternehmen bis 2026 wird als vielversprechend angesehen, und die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt ein wachsendes Interesse. Anleger diskutieren aktiv über mögliche Einstiege, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Honeywell International eingestellt.
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 21
Performance 1M: -12,07 %
Performance 1M: -12,07 %
CSX
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 22
Performance 1M: -0,90 %
Performance 1M: -0,90 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 23
Performance 1M: -0,46 %
Performance 1M: -0,46 %
Starbucks
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 24
Performance 1M: +4,18 %
Performance 1M: +4,18 %
Amgen
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 25
Performance 1M: -0,28 %
Performance 1M: -0,28 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 26
Performance 1M: +6,89 %
Performance 1M: +6,89 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 27
Performance 1M: +13,76 %
Performance 1M: +13,76 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 28
Performance 1M: -3,09 %
Performance 1M: -3,09 %
Alphabet
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 29
Performance 1M: -2,48 %
Performance 1M: -2,48 %
Exelon
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 30
Performance 1M: -0,39 %
Performance 1M: -0,39 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 31
Performance 1M: -3,82 %
Performance 1M: -3,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Das Anleger-Sentiment zu The Kraft Heinz Company im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen an Wert verloren, was auf Verluste im US Nahrungs-Sektor und Währungsverluste zurückzuführen ist. Nutzer erwarten einen möglichen Rückgang auf die 20 USD-Marke und äußern Bedenken über den hohen Verschuldungsgrad sowie die Dividendenpolitik. Die allgemeine Stimmung ist pessimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Kraft Heinz Company eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 32
Performance 1M: +42,93 %
Performance 1M: +42,93 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 33
Performance 1M: +2,53 %
Performance 1M: +2,53 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 34
Performance 1M: -4,32 %
Performance 1M: -4,32 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 35
Performance 1M: -2,50 %
Performance 1M: -2,50 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 36
Performance 1M: -6,99 %
Performance 1M: -6,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte