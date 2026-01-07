Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 07.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -10,78 %
Platz 1
Performance 1M: -4,79 %
First Solar
Tagesperformance: -10,14 %
Platz 2
Performance 1M: +4,21 %
Vistra
Tagesperformance: -9,09 %
Platz 3
Performance 1M: +0,73 %
Western Digital
Tagesperformance: -8,79 %
Platz 4
Performance 1M: +28,07 %
NRG Energy
Tagesperformance: -7,06 %
Platz 5
Performance 1M: -2,79 %
CoStar Group
Tagesperformance: -7,04 %
Platz 6
Performance 1M: -1,58 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,64 %
Platz 7
Performance 1M: +17,20 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: -6,05 %
Platz 8
Performance 1M: -4,28 %
Intel
Tagesperformance: +5,98 %
Platz 9
Performance 1M: -4,13 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 10
Performance 1M: +2,21 %
Invitation Homes
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 11
Performance 1M: +3,43 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,52 %
Platz 12
Performance 1M: +3,94 %
Blackstone
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 13
Performance 1M: +5,92 %
HP
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 14
Performance 1M: -14,65 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 15
Performance 1M: +7,24 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,37 %
Platz 16
Performance 1M: -2,05 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 17
Performance 1M: -10,66 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 18
Performance 1M: +10,47 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 19
Performance 1M: +0,82 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,83 %
Platz 20
Performance 1M: -6,73 %
Lockheed Martin
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 21
Performance 1M: +14,92 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 22
Performance 1M: +10,76 %
Conagra Brands
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 23
Performance 1M: -1,02 %
CRH
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 24
Performance 1M: +0,75 %
Incyte
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 25
Performance 1M: +4,20 %
Bristol-Myers Squibb
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 26
Performance 1M: +3,87 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 27
Performance 1M: -9,93 %
AbbVie
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 28
Performance 1M: -1,34 %
Moderna
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 29
Performance 1M: +27,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie zeigt volatile Kursbewegungen mit einer Abstufung von 40 $ auf 34 $. Eine hohe Shortquote könnte auf einen bevorstehenden Shortsqueeze hindeuten. Technische Indikatoren wie ein Golden Cross und ein Schlusskurs über 35 USD werden positiv bewertet. Insgesamt herrscht eine Skepsis gegenüber Analysten, gepaart mit der Hoffnung auf Kursgewinne.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Eli Lilly
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 30
Performance 1M: +4,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eli Lilly
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Eli Lilly im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, da die Aktie in den letzten 14 Tagen stark gefallen ist, während Novo Nordisk ansteigt. Anleger sehen Eli Lilly als überbewertet und erwarten eine Korrektur. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend, während einige Anleger an den langfristigen Potenzialen festhalten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eli Lilly eingestellt.
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 31
Performance 1M: +2,17 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 32
Performance 1M: +2,68 %
Block (A)
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 33
Performance 1M: +14,36 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 34
Performance 1M: +26,60 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: +2,83 %
Platz 35
Performance 1M: -3,41 %
Iron Mountain
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 36
Performance 1M: +0,72 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 37
Performance 1M: +8,56 %
Amgen
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 38
Performance 1M: -0,28 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 39
Performance 1M: -12,07 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 40
Performance 1M: -0,05 %
