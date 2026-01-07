L'Oreal Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 07.01.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die L'Oreal Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -1,34 % hinnehmen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die L'Oreal Aktie. Sie fällt um -3,60 % auf 355,78€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,07 %, geht es heute bei der L'Oreal Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um +0,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei L'Oreal auf +0,55 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

L'Oreal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,55 % 1 Monat -0,99 % 3 Monate -1,34 %

Informationen zur L'Oreal Aktie

Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 190,24 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.01.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

L'Oreal Aktie jetzt kaufen?

Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.