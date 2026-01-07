Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Ölpreis sinkt
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.921 Punkten 0,3 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.654 Punkten 0,1 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1678 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8563 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.454 US-Dollar gezahlt (-0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 122,62 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 60,26 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Aktiendepot – Update Dezember 2025 - Abschlussbilanz
Ein frohes neues Jahr allerseits!
2025 ist nun auch schon wieder Geschichte und wir sind hoffentlich alle gut und gesund in das neue Jahr 2026 gestartet. Wir werden sehen, wie sich die Börsen und die unterschiedlichen Depots und Erträge im neuen Jahr entwickeln werden.
Nachfolgend gibt es meine Abschlussbilanz für das abgelaufene Jahr 2025:
Dividendenübersicht
Hiermit die finale Übersicht aller Netto-Dividendenerträge für das Jahr 2025 nach den letzten Zahlungseingängen für Dezember:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/22983/board/20260104124052-screenshot-2026-01-04-124021.png
Zukäufe/Verkäufe 2025
Neuinvestitionen 2025 insgesamt = 14.430,35 € (inkl. 112,57 € Ordergebühren)
Wie üblich: Keine Verkäufe!
Zielsetzungen
Dies waren meine Zielsetzungen für das abgelaufene Börsenjahr 2025:
„Zielsetzungen für das Jahr 2025
Hierzu benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 3.700 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2025
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).“
Die Dividenden-Rendite bezogen auf das zuletzt investierte Kapital lag mit 4,67 % unter der angepeilten 5 %-Hürde. Aufgrund der sehr hohen Neuinvestitionen von über 14.430 € konnte diese Marke nicht erreicht werden. Nehme ich dagegen einen Mittelwert von 80.000 €, dann wurde auch dieses Ziel erreicht. Immer eine Frage der Sichtweise 😉
Jedenfalls bin ich mit diesen Werten und auch den Entwicklungen im Allgemeinen sehr zufrieden und kann weiterhin beruhigt schlafen.
Zielsetzungen für das neue Börsenjahr 2026
Für das neu angebrochene Börsenjahr benenne ich mal folgende Zielmarken:
1. Mind. 4.300 € Netto-Dividenden für das Gesamtjahr 2026
2. Netto-Dividenden in Höhe von über 5 % p.a. zum Jahresende auf der gewohnten Berechnungsgrundlage Dividenden in Bezug auf das zuletzt investierte Kapital (= Gesamtsumme aller Einstiegspreise inkl. aller Ordergebühren).
Euch allen vielen Dank für die regelmäßigen Depotupdates und alles Gute und viel Erfolg für 2026!
Rückblick in vergangene Zeiten - 2025 war ein Erfolg!
Erst einmal Danke an die Harten im Forum (sorry, ich spreche nur die mir Bekannten Gesichter mit Depot- Gewichtung an, ohne die anderen User zu diskriminieren - den ein Thread funktioniert nur mit Usern, Danke an allen „Schreiberlingen“! !!)
Timburg - Dein Thread, wenn auch die Ruhephase eintritt, weitermachen und ab und zu etwas Börsenluft schnuppern.
Zwar nicht nur hinsichtlich der Finanzen, wir sind auch Alle gesund geblieben.
Als Rentner wurden die Depots schon vor einigen Tagen/ Monaten/ Jahre bereits aufgebaut, allerdings an die Entnahmephase denke ich noch nicht.
Dieses Jahr erbrachte für mich den erhofften Durchbruch: Mit Blick auf das Jahr 2026 deuten alle technischen Indikatoren und saisonalen Faktoren auf eine anhaltende Stärke der EDELMETALLE hin.
Darauf schliesst auch meine seit Jahren gehaltene Uran und Edelmetallwerte, welche endlich erwacht sind und den Ertrag nach dem Pik im Oktober mit dem VK erbrachten. Werden wieder eingesammelt!
China dominiert nicht nur den Bereich der Seltenen Erden – es ist auch in der Edelmetallbranche z.B. SILBER unverzichtbar geworden. (Photovoltaik/ Batterien/ Elektronik als Industriemetall !!!)
Seltene Erden symbolisierten jahrelang Chinas Macht über strategische Mineralien. Ein weiteres Metall ist die Grundlage nahezu jeder grünen Technologie: Kupfer und nicht nur in der Rüstungsentwicklung das Edelmetall Silber welches zum Industriemetall wird. Ohne Kupfer und Silber stehen Windparks still, Elektroautos bleiben in der Entwicklungsphase und Rechenzentren werden nie an das Stromnetz angeschlossen.
Die Aufstockungen von Zijim (02899.HK) als Gold, Blei, Zink und weiteren Metallen im ERZ und Fresnillo als Topsilberproduzenten erbrachten das Sahnehäufchen beim Teilverkauf und werden jetzt wieder eingesammelt
Uranium Energy.........../ Endeavour Silver............./ Energy Fuels.................../ NAC Kazatomprom
Performance:...............Die liegt per 30.12.2025 mit ca. 160 bis ca. 283 % über die letzten 4 Jahre mit zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen.
Im Depotverbleib seit vielen Monaten, hier im Thread bekannt und werden weiter gehalten und bei Bedarf aufgestockt
Altria Group..........Aktie… WKN: 200417.........ISIN: US02209S1033
Aroundtown.........Aktie....WKN: A2DW8Z ......ISIN: LU1673108939
Fuchs...................Aktie.....WKN: A3E5D5........ISIN: DE000A3E5D56
Lang & Schwarz..Aktie......WKN: LS1LUS........ISIN: DE000LS1LUS9
Shelly Group........Aktie…..WKN: A2DGX9…… ISIN: BG1100003166
Synektik...............Aktie…..WKN: A1JD4W......ISIN: PLSNKTK00019
Talanx..................Aktie......WKN: TLX100........ISIN: DE000TLX1005
UnitedHealth.......Aktie......WKN: 869561.......ISIN: US91324P1021
Neu im Depot in 2025 Aktien mit Zukunft:
Moderna........Aktie.........WKN: A2N9D9...........ISIN: US60770K1079
Rolls Royce....Aktie........WKN: A1H81L............ISIN: GB00B63H8491
Studsvik........Aktie.........WKN: 659213.............ISIN: SE0000653230
Teva Pharma..ADR…....…WKN: 883035.............ISIN: US8816242098
Warsaw Stock.Aktie.....WKN: A1C7YU..............ISIN: PLGPW0000017
Neuankömmlinge fanden in das Depot, ob der Fortbestand gesichert ist, entscheidet die Zukunft:
Innovative Properti... Aktie......WKN: A2DGXH.........ISIN: US45781V1017 ca. 15 % Divi als Rendite ?!
Norbit.......................Aktie.......WKN: A2PMG8.........ISIN: NO0010 856511
Yellow Cake.............Aktie........WKN: A2JEX5..........ISIN: JE00BF50RG45
Wir versuchen gerade dem kalten Europa wieder einmal den Rücken zu zuwenden und sind auf Achse zur Karibik.
Allen daheim gebliebenen ein gutes Gelingen und natürlich Euch einen guten Rutsch und ein gesundes / erfolgreiches Jahr 2026.
Weiterhin ein gutes Gelingen, Gruss RS
Ein frohes neues Jahr, viel Gesundheit und Erfolg wünsche ich hier schon mal allen, die nicht so viel lesen wollen
Käufe:
Sixt. VZ leicht aufgestockt und verbilligt (erwarte eine höhere Dividende, da die E- Auto Abschreibung einmalig war)
Equinor ( Höhere Dividende ggÜ. VW ; das Russlandgas wird wohl nicht mehr in die EU kommen. seit Monaten kaufen die Franzosen neue Erschließungen auf; Equinor legt die neuen Energien nicht still und wird dort dann wohl auch keinen weiteren (USA) abschreibe bedarf haben; die Gasspeicher sind nicht voll; Deutschland will nun Gaskraftwerke bauen und Österreich hatte bisher 80 % Russengas und braucht Ersatz; daher glaube ich an steigende Gaspreise und höheres Volumen. )
BELLEVUE GOLD LTD (Ein heißes Eisen ins Depot gelegt; Erichsens Spekulation auf Übernahme bei Risiko der weiteren Verwässerung und Probleme beim Start mit großem Hedge in Australien)
Redeia (Kauf zu Handelszwecken vom Viatrisverkauf; im unteren Bereich mit Teildividende im Januar)
Opera (als ADR) gekauft; bei rund 5,3 % Dividende ist das Ziel erst einmal 15 € ; danach evtl. 20 €
Abgespalten:
Magnum Ice creame
Verkäufe:
VW ( VZ) (verkauf des 2. Handels mit 14 % Gewinn; Gewinn in Aktien gehalten; Geld für Equinorkauf verwendet)
Viatris (Teilverkauf zur Gewinnmitnahme ; Verkauf nach Dividendenex; Gewinn des 3. Handels in Aktien belassen)
KAP (manchmal fragt man sich selbst, was einen geritten hat, so einen Scheiß zu kaufen, Verlustmitnahme)
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Nippon Sanso, Pfizer (2 Depots), Enbridge (2 Depots), Terumo, CAPITAL STHWEST CORP, Diageo, AGNC Investment, Pan American Silver, Paypal, Avista, APPLE HOSPITALITY REIT, Coca Cola, Amcor PLC, MPC Container Ships, BP Plc, REALTY INC. CORP, Agnico Eagl, Newmont Corporation, Enagas, Midcap Financial Investment, FS KKR Capital, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Kraft Heinz, Imperial Brands
Sowie die Reste von
Aflac, Unilever, Wheaton Precisios Metals, 3M, Avista, Viatris, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining, Stanley Black& Decker, Shell, Newmont Corporation, Public Storeage, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
Fresnillo - meine Reste sind nun ausgebrochen. Eingekauft zu unter 8 bis 5,xx und in reichlicher Menge habe ich den Zwischenanstieg zur vollen Gewinnmitnahme vor Jahren auf 15 € leider verpasst und schaute mir mit einem Teil die 6,xx € noch einmal an. daher war ich beim derzeitigen Anstieg vorsichtiger. Da die Firma auf den Junior überging lagen leider einige Jahre dazwischen, in denen Mexico sich verschlechterte. Der Stream wurde nicht weiterverfolgt, die neue Mine verzögert in Betrieb genommen , eigene Projekt nicht zugleich verfolgt. Da die Effizienz der Firma sich nicht verbesserte, beschloss ich den fraktionierten Ausstieg der dann ab 12 € begann. Nach dem derzeitigen Ausbruch liegt nun ein mentaler Stopp Loss um die 24 €, den es auch reißen kann, da die Vola recht groß ist. Erhöhe den Stopp Loss auf 30 €
Was mich zum Ausstieg verleitet, ist halt die geringe Dividende und die die Vola des Silbers.
Sixt. VZ; ob nun Sixt VZ der richtige Kandidat für meine Idee ist (on top), weiß ich nicht. Meine Idee: In Griechenland zur Krise fielen alle Aktien, darunter auch ein Coca Cola Abfüller, der nur in Athen gelistet war, (derzeit Schweiz) sein Umsätze jedoch meist außerhalb von Griechenland machte. Genau so etwas suche ich für ehemalig Deutsche Aktien ; Sixt hat einen großen Europaanteil und einen wachsenden US Markt, Schaeffler hat mehr als 50 % in Indien (Tochter), dazu USA und Ungarn. Ich bin wie @codiman der Meinung, dass Deutschland in eine starke Krise kommt. Die zu hohen Energiepreise sind nicht nur einmalig weltweit, sondern auch gewollt. Die einen wollen Deutschland verarmen, um andere reicher zu machen (Karl Marx) , Frankreich sieht in einem schwachen Deutschland einen Wettbewerbsvorteil für Frankreich (Industrieministerin), die "Umweltschützer" wollen uns für einen bessere Umwelt deindustrialisieren, andere für denBeweis, dass Kapitalismus nicht funktioniert, und die Antideutschen hassen uns einfach. Merz biedert sich an und versucht nur mit einem guten Eindruck durchzukommen und Kanzler zu bleiben. Bernecker und andere glauben auch, dass das nicht klappt. Gerade erst kam der Chef vom Wirtschaftsverband dazu. Somit bleibt die Frage, ob die Börse hier nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Dort soll mein Gewinnextra liegen.
Kennt Ihr mehr Firmen, die in Frage kommen?
ETF - USD Emerging Markets Government Bond UCITS
WKN A143JQ bzw. ISIN IE00BZ163L38 ) kam ins gemeinsame Depot- Danke
Diageo überraschte mich positiv mit der Dividende, da ich nach dem Ex Tag verkaufte.
Dividendenerhöhung:
Pan American Silver erneut erhöht von 0,17 auf 0,2 CAD
Altria von 1,02 (4)$auf 1,06 (4) $
Snam erhöht den Januar Abschlag leicht
Abbott Laboratories von 0,58 (4) auf 0,63 (4) $
Dividendenausfall: Bei Nokian Renkaat entfällt wohl die 2. Dividende
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 7,6 %
Die Bargeld Quote bei fast 0
Die Dividende liegt nun diesen Monat höher als VJ ; das Gesammtjahr ist 100 € drüber.
Das Jahr 2025
Ich habe stark in $ Papiere investiert, da alle anderen Einkommen auf € laufen.
Somit hat die $ Stärke mich in € stark getroffen.
Weiter kam eine 75 % Dividenden Kürzung von Fortitude Gold hinzu, welche ich stark übergewichtet habe.
Auch BIRCHCLIFF ENERGY (ehemals 9,8%) kürzte zum 2. mal die Dividende und wurde kostenpflichtig entsorgt. Birchcliff war auch übergewichtet.
MPC Container Ships hat die Dividende rund halbiert ( ist auch übergewichtet)
Die bis Oktober hinzugefügten Japaner sind im geringen Dividendenbereich angesiedelt, bei geringem Verschuldungsgrad und guter P/O jedoch mit Potenzial.
Ab Oktober habe ich verstärkt auf Dividende gesetzt und begann die Aufholjagt.
Neben den Glück bei der Spectris Übername lief die Aktienleihe ordentlich.
CCP hat letztes Jahr die Liquidation beschlossen und ordentlich ausgeschüttet. Wenn ich das berücksichtige, habe ich das VJ Dividenden Niveau stark übertroffen. Sonst gerade mal so erreicht.
Von 2020 bis 2025 habe ich nun als kumulative Ertrag im Hauptdepot 52,87 %
Somit habe ich dieses Jahr zum Markt und zu meinem Durchschnitt unter per formt.
Das werde ich verbessern! Helfen wird dabei, dass ich schon Aktien gekauft habe, die jedoch erst in 2026 Dividende zahlen.
Im ersten Nebendepot lagen überwiegend Silber und Goldminen, sowie Edelmetall-Streamer.
Einen Teil habe ich dieses Jahr auf Avista, Stroeer, APPLE HOSPITALITY und FDJ UNITED umgeschichtet. Der Ausstieg war am Teilhöhepunkt und der Einstieg Mist.
Das Depot läuft im Silber und Goldbereich zufriedenstellend.
Mein 2. Nebendepot hat den Schaden von den Russen 2020 und Fonterelli (übergewichtet) fast aufgeholt.
Alles in allem: Unter 7% ist Verlust.