DXC stellt auf der CES 2026 die nächste Generation der Automotive-Softwareplattform AMBER vor

ASHBURN, Virginia, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute AMBER bekannt, eine Automotive-Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug. Entwickelt wurde AMBER von DXC Luxoft, dem Systemintegrator von DXC für Automotive-Softwaresysteme. Mit eingebetteten KI-Funktionen ermöglicht AMBER Automobilherstellern, die zunehmende Komplexität softwaredefinierter Fahrzeuge zu bewältigen, indem sie Softwareentwicklungsabläufe im Fahrzeug rationalisiert, die Markteinführung beschleunigt, Integrationskosten senkt und das Fahrerlebnis an Bord verbessert. Dank der offenen Architektur von AMBER können Fahrer nahtlose digitale Cockpit-Interaktionen genießen, einschließlich KI-Sprachassistenten, hochgradig personalisierter Fahrzeugfunktionen sowie moderner digitaler Schnittstellen, die die Reisezeit in maßgeschneiderte Erlebnisse verwandeln.

Die Automobilindustrie wandelt sich in rasantem Tempo, die technische Komplexität nimmt ständig zu und die Entwicklungszyklen werden kürzer. Automobilhersteller suchen nach einem Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine schnellere Differenzierung ermöglicht, und setzen dabei vor allem auf Technologie sowie Innovation. AMBER wurde in Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus dem Automobilbereich entwickelt und kombiniert modulare Softwarekomponenten mit gebrauchsfertigen Diensten, die Entwicklung und Integration vereinfachen.