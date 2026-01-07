    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDXC Technology Company AktievorwärtsNachrichten zu DXC Technology Company
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    DXC stellt auf der CES 2026 die nächste Generation der Automotive-Softwareplattform AMBER vor

    DXC stellt auf der CES 2026 die nächste Generation der Automotive-Softwareplattform AMBER vor
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Automotive Made BettER beginnt hier

    HIGHLIGHTS

    • DXC stellt AMBER vor, eine von DXC Luxoft entwickelte Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen.
    • AMBER bietet Automobilherstellern eine Plattform, die sich an jede Fahrzeugarchitektur anpassen lässt und die Entwicklungszeit um 50 % verkürzt.
    • Der standardisierte Ansatz von AMBER vermeidet redundante Entwicklung und ermöglicht Kosteneinsparungen von 30 %.
    • AMBER ist zu 100 % mit den Standards der Automobilindustrie konform, sodass sich Entwickler auf Innovationen konzentrieren können, während sich DXC um Sicherheit und Wartung kümmert.

    ASHBURN, Virginia, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute AMBER bekannt, eine Automotive-Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug. Entwickelt wurde AMBER von DXC Luxoft, dem Systemintegrator von DXC für Automotive-Softwaresysteme. Mit eingebetteten KI-Funktionen ermöglicht AMBER Automobilherstellern, die zunehmende Komplexität softwaredefinierter Fahrzeuge zu bewältigen, indem sie Softwareentwicklungsabläufe im Fahrzeug rationalisiert, die Markteinführung beschleunigt, Integrationskosten senkt und das Fahrerlebnis an Bord verbessert. Dank der offenen Architektur von AMBER können Fahrer nahtlose digitale Cockpit-Interaktionen genießen, einschließlich KI-Sprachassistenten, hochgradig personalisierter Fahrzeugfunktionen sowie moderner digitaler Schnittstellen, die die Reisezeit in maßgeschneiderte Erlebnisse verwandeln.

    User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

    Die Automobilindustrie wandelt sich in rasantem Tempo, die technische Komplexität nimmt ständig zu und die Entwicklungszyklen werden kürzer. Automobilhersteller suchen nach einem Wettbewerbsvorteil, der ihnen eine schnellere Differenzierung ermöglicht, und setzen dabei vor allem auf Technologie sowie Innovation. AMBER wurde in Zusammenarbeit mit führenden Partnern aus dem Automobilbereich entwickelt und kombiniert modulare Softwarekomponenten mit gebrauchsfertigen Diensten, die Entwicklung und Integration vereinfachen. 

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DXC stellt auf der CES 2026 die nächste Generation der Automotive-Softwareplattform AMBER vor Automotive Made BettER beginnt hier HIGHLIGHTS DXC stellt AMBER vor, eine von DXC Luxoft entwickelte Softwareplattform der nächsten Generation zur Verbesserung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen.AMBER bietet Automobilherstellern eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     