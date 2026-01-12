Die 7 besten EU-regulierten Festzinsplattformen im Überblick

Viele Anleger interessieren sich für festverzinsliche Anlagen mit attraktiven Zinsen von 8-12 % pro Jahr, stehen jedoch vor einer zentralen Frage: Welchen Plattformen kann man wirklich vertrauen und wie lassen sie sich sinnvoll kombinieren? Zwischen unterschiedlichen Anlageklassen, Strukturen und Zinsmodellen ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten und eine ausgewogene Streuung aufzubauen.

Dieser Artikel stellt sieben ausgewählte Festzinsplattformen vor. Sie sind allesamt EU-reguliert, haben alle einen positiven Track-Record von teilweise mehr als zehn Jahren und decken unterschiedliche Schwerpunkte ab.

Das Wichtigste in Kürze

Kombination ist entscheidend: Ein ausgewogenes Festzinsportfolio entsteht durch die Streuung über mehrere Anbieter, Anlageklassen und Kreditarten.

EU-Regulierung: Die Aufsicht durch europäische Finanzbehörden ist ein Sicherheitskriterium für Festzinsplattformen

Erfolgsbilanz: Langjährige Erfahrung und ein positiver Track-Record zeichnen qualitative Anbieter aus

Breite Auswahl: Wir stellen sieben Plattformen vor, die nahezu jeden Anlegertyp zufriedenstellen

Welche Festzinsplattform passt zu welcher Anlagestrategie?

Festzinsanlagen auf regulierten Plattformen unterscheiden sich grundlegend von klassischen Spar- oder Börsenprodukten. Anleger stellen ihr Kapital direkt für reale Finanzierungen bereit und übernehmen damit in Teilen die Rolle, die sonst Banken einnehmen.

Hat ein Anleger seine persönlichen Renditewünsche, Risikofähigkeit und zeitliche Erwartungen festgelegt, ist es ein Leichtes, unter den folgenden Festzinsplattformen die Richtige zu finden:

Mintos

Schwerpunkt: Europäischer Marktplatz für Kredite, Anleihen und strukturierte Notes

Typische Zinsen: ca. bis 12 % pro Jahr

Aktiv seit: 2014

Mintos fungiert nicht als klassischer Kreditgeber, sondern als Marktplatz, der Investoren Zugang zu einer Vielzahl externer Finanzierungspartner bietet. Über die Plattform investieren Anleger, automatisch oder manuell, in Konsumenten- und Unternehmenskredite, aber auch in Anleihen, Immobilien und regulierte Notes, die nach EU-Recht strukturiert sind.

Ein zentrales Merkmal ist die große Bandbreite an Ländern, Kreditarten und Laufzeiten. Dadurch entsteht kein einzelnes Kreditrisiko, sondern ein breit gestreutes Portfolio aus vielen kleinen Finanzierungen. Je nach Produkt sind Rückflüsse durch Rückkaufverpflichtungen, Sicherheiten oder die Struktur der Notes abgesichert.

Mintos hat mittlerweile über 600.000 Kunden und verwaltet Vermögenswerte in Höhe von über 700 Millionen.

Rolle im Festzinsportfolio:

Basis und Risikostreuung. Mintos bietet Festzinsanlagen über viele Märkte, Kreditarten und Emittenten verteilt und sorgt so für hervorragende Diversifikation.

→ Jetzt mehr über Mintos erfahren