    Bamboo Rose stellt auf der NRF 2026 bahnbrechende Entscheidungsintelligenz in TotalPLM vor

    Foto: adobe.stock.com

    Neue KI-native Funktionen, die Einzelhändlern und Marken helfen, weniger zu arbeiten und mehr zu verkaufen.

    BOSTON, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bamboo Rose, eine führende End-to-End-Lösung für Produktentwicklung und Lieferkettenmanagement, wird auf der NRF 2026 neue Fortschritte bei der Entscheidungsintelligenz seiner KI-nativen TotalPLM-Plattform vorstellen: Big Show vom 11. bis 13. Januar in New York City. Da KI auf der NRF im Mittelpunkt steht, wird Bamboo Rose zeigen, wie Entscheidungsintelligenz Daten aus TotalPLM in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt, die manuelle Arbeit reduzieren, die Markteinführung beschleunigen und Abverkauf sowie Margen steigern.

    br logo long swag - br new sig logo

    Bamboo Rose geht mit viel Schwung in die NRF nach einem herausragenden Jahr 2025, in dem mehr als zwei Dutzend neue Unternehmenskunden gewonnen wurden – darunter Fanatics, Petco und Target. Das Unternehmen erreichte eine Kundenbindungsquote von über 96 % und baute seine Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern sowie Marken aus.

    Bamboo Roses jüngste Entscheidungsintelligenz erstreckt sich über den gesamten Produktlebenszyklus, reduziert manuelle Arbeit, beschleunigt die Produkterstellung und ermöglicht mit einheitlichen, verlässlichen Daten fundiertere Entscheidungen. Sie ist in Design, Planung, Entwicklung, Beschaffung sowie Lieferkettenprozessen durchgängig eingebettet und verwandelt kleine Verbesserungen in große Fortschritte bei Kosten, Geschwindigkeit sowie Compliance.

    „Nach einem herausragenden Jahr mit starkem Wachstum und neuen Kundengewinnen sagen uns Einzelhändler, dass sie smarter arbeiten müssen, nicht härter", sagte Matt Stevens, Geschäftsführer von Bamboo Rose. „Entscheidungsintelligenz verwandelt die Echtzeitdaten von TotalPLM in schnellere, fundiertere Entscheidungen, reduziert manuelle Arbeit und verbessert Abverkauf sowie Margen. Die NRF ist der perfekte Zeitpunkt, das live zu erleben."

    „KI ist nicht länger nur ein strategischer Vorteil, sondern eine kommerzielle Notwendigkeit", sagte Rupert Schiessl, Leiter für KI und Strategie bei Bamboo Rose. „Wir integrieren Intelligenz sowie Automatisierung in Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferkettenprozesse dort, wo Entscheidungen am wichtigsten sind. Auf der NRF zeigen wir, wie KI-Agenten mit Teams zusammenarbeiten, um schnellere, fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen, und sich dabei über unsere agentenorientierte Architektur sicher mit TotalPLM verbinden."

