    iSMART Developments Ltd. kündigt strategische Partnerschaft mit L'Oréal Groupe an

    iSMART Developments Ltd. kündigt strategische Partnerschaft mit L'Oréal Groupe an
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    LONDON, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der in Großbritannien ansässige Hautpflege-, Ästhetik- und Medizintechnik-Innovator iSMART Developments hat eine strategische Partnerschaft mit der L'Oréal Groupe bekanntgegeben, die einen bedeutenden Meilenstein für das langfristige Wachstum und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der professionellen Lichttherapie darstellt.

    LED Face Mask

    Die Partnerschaft bringt die fortschrittliche LED-Technik, die Innovation und die regulatorische Expertise von iSMART mit der globalen Größe, der wissenschaftlichen Infrastruktur und dem Engagement der L'Oréal Groupe für innovative Hautpflege zusammen. In Zusammenarbeit mit L'Oréal hat iSMART eine LED-Gesichtsmaske und eine LED-Augenmaske entwickelt, die einzigartig sind: ultradünnes, flexibles Silikon, das eine professionelle Lichttherapie für das Gesicht und die empfindliche Augenpartie ermöglicht. Das leichte, tragbare und nicht-invasive Design ermöglicht die nahtlose Integration in die tägliche Hautpflege und liefert zwei präzise Lichtwellenlängen:

    • Rotlicht (630 nm): Stimuliert Kollagen und Elastin, um die Haut sichtbar zu straffen und zu glätten
    • Nahinfrarotlicht (830 nm): Dringt tiefer ein, um Schwellungen zu reduzieren und die Durchblutung zu fördern

    Diese strategische Ausrichtung stärkt die Position von iSMART als vertrauenswürdiger Entwicklungs- und Produktionspartner der weltweit einflussreichsten Kosmetik- und Dermatologiemarken und unterstreicht die wachsende Bedeutung der klinisch entwickelten LED-Technologie für Lösungen, die auf Hautgesundheit und Langlebigkeit ausgerichtet sind.

    Sue D'Arcy, CEO und Gründerin von iSMART Developments, sagte:

    „Die Partnerschaft mit der L'Oréal Groupe ist eine starke Bestätigung für die Technologie, das Team und die langfristige Vision von iSMART. Wir haben mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, fundiertes Fachwissen im Bereich der LED-Phototherapie, der Regulierung und der skalierbaren Innovation aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Unternehmen wie L'Oréal ermöglicht es uns, die Wirkung von klinisch entwickelten, lichtbasierten Lösungen auf internationaler Ebene zu beschleunigen. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn, nicht nur für iSMART, sondern für die weitere Entwicklung wissenschaftlich fundierter, professioneller Hauttechnologien."

    Die Partnerschaft wird sich auf die Entwicklung und Herstellung von LED-Phototherapiegeräten der nächsten Generation konzentrieren, zunächst im Bereich der Gesichtstherapie. Die Vereinbarung deckt globale Märkte ab, und die Zusammenarbeit wurde auf der CES 2026 vorgestellt, auf der LED-basierte Hauttechnologien als eine der wichtigsten Säulen für zukunftsweisende Schönheit und Wellness anerkannt werden.

    Informationen zu iSMART Developments Ltd

    Das in Großbritannien gegründete Unternehmen iSMART Developments hat sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher LED-Phototherapiegeräte für globale Marken aus den Bereichen Schönheit, Dermatologie und Medizin spezialisiert. Das Unternehmen ist weithin bekannt für seine führende Rolle im Bereich der Regulierung, seine technische Präzision und seine Fähigkeit, komplexe Lichtwissenschaft in kommerziell skalierbare, klinisch glaubwürdige Lösungen umzusetzen.

    https://ismartdevelopments.com/

    Pressekontakt: ismart@kendrickpr.uk

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2855557/iSMART.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2855556/iSMART_Developments_Logo.jpg

    iSMART Developments Logo

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ismart-developments-ltd-kundigt-strategische-partnerschaft-mit-loreal-groupe-an-302655755.html





