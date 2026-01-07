Wirtschaft
Trump verkÃ¼ndet Ã–l-Deal mit Venezuela
Foto: Venezuela (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine angebliche Einigung mit Venezuela verkÃ¼ndet. "Mir wurde soeben mitgeteilt, dass Venezuela mit den Einnahmen aus unserem neuen Ã–labkommen ausschlieÃŸlich amerikanische Produkte kaufen wird", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".
"Diese KÃ¤ufe umfassen unter anderem amerikanische Agrarprodukte sowie in Amerika hergestellte Medikamente, medizinische GerÃ¤te und AusrÃ¼stung zur Verbesserung des venezolanischen Stromnetzes und der Energieanlagen. Mit anderen Worten: Venezuela bekennt sich zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika als wichtigstem Partner." Das sei "eine kluge Entscheidung und eine sehr gute Sache fÃ¼r die BevÃ¶lkerung Venezuelas, und fÃ¼r die Vereinigten Staaten", schrieb Trump.
Erst am Samstag hatten US-Truppen verschiedene Ziele in Venezuela angegriffen und StaatsprÃ¤sident NicolÃ¡s Maduro gefangen genommen und auÃŸer Landes geschafft. Er wurde bereits in New York City einem Richter vorgefÃ¼hrt und soll sich dort unter anderem wegen angeblichem Drogenhandels verantworten.
