Senatorin spielte mit Wegner in Stromkrise Tennis

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat seine viel kritisierte Tennispartie während des Stromausfalls im Südwesten der Hauptstadt zusammen mit einem anderen Senatsmitglied gespielt: seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU).

Senatssprecherin Christine Richter bestätigte, dass beide am Samstagmittag Tennis gespielt hätten. Wenige Stunden zuvor war Wegner über den Brandanschlag mit der Folge des Blackouts informiert worden. Über Günther-Wünschs Teilnahme an dem nach Wegners Angaben einstündigen Match hatte zuvor der "Tagesspiegel" berichtet.