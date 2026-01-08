Auranias CEO veröffentlicht jährliches Schreiben an die Aktionäre

„Im Laufe des letzten Jahres hat sich in meinem Kopf eine Idee herauskristallisiert, unterstützt durch den massiven Anstieg der Edelmetallpreise. Ich bin überzeugt, dass es eine Nische gibt, die nur darauf wartet, belegt zu werden.“

„Es hat mir gezeigt, dass der Hartgesteinsbergbau in Europa auf die richtige Art und Weise erfolgen kann: mit geringem Fußabdruck und in einer für die Gemeinschaft akzeptablen Weise.“

Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

