Auranias CEO veröffentlicht jährliches Schreiben an die Aktionäre
Toronto, Ontario, 7. Januar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass das jährliche Schreiben des Vorsitzenden, Präsidenten und CEO, Dr. Keith Barron, an die Aktionäre nun verfügbar ist. Um das vollständige Schreiben im PDF-Format auf der Website von Aurania einzusehen, klicken Sie bitte hier.
„Im Laufe des letzten Jahres hat sich in meinem Kopf eine Idee herauskristallisiert, unterstützt durch den massiven Anstieg der Edelmetallpreise. Ich bin überzeugt, dass es eine Nische gibt, die nur darauf wartet, belegt zu werden.“
- Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.
Bild: Dr. Keith Barron bei einer Präsentation auf einer Konferenz, 2025.
„Es hat mir gezeigt, dass der Hartgesteinsbergbau in Europa auf die richtige Art und Weise erfolgen kann: mit geringem Fußabdruck und in einer für die Gemeinschaft akzeptablen Weise.“
- Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.
Über Aurania
Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.
Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Carolyn Muir
VP Corporate Development & Investor Relations
Aurania Resources Ltd.
Tel.: (416) 367-3200
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.