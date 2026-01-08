    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurania Resources AktievorwärtsNachrichten zu Aurania Resources
    Auranias CEO veröffentlicht jährliches Schreiben an die Aktionäre

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario, 7. Januar 2026 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass das jährliche Schreiben des Vorsitzenden, Präsidenten und CEO, Dr. Keith Barron, an die Aktionäre nun verfügbar ist. Um das vollständige Schreiben im PDF-Format auf der Website von Aurania einzusehen, klicken Sie bitte hier.

     

    „Im Laufe des letzten Jahres hat sich in meinem Kopf eine Idee herauskristallisiert, unterstützt durch den massiven Anstieg der Edelmetallpreise. Ich bin überzeugt, dass es eine Nische gibt, die nur darauf wartet, belegt zu werden.“

     

    - Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.

     

    Bild: Dr. Keith Barron bei einer Präsentation auf einer Konferenz, 2025.

     

    „Es hat mir gezeigt, dass der Hartgesteinsbergbau in Europa auf die richtige Art und Weise erfolgen kann: mit geringem Fußabdruck und in einer für die Gemeinschaft akzeptablen Weise.“

     

    - Dr. Keith Barron, Vorsitzender, Präsident und CEO, Aurania Resources Ltd.

     

    Über Aurania

     

    Aurania ist ein Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und kritischen Energierohstoffen in Europa und Übersee liegt.

     

    Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- verfügbar.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Carolyn Muir

    VP Corporate Development & Investor Relations

    Aurania Resources Ltd.

    Tel.: (416) 367-3200

    carolyn.muir@aurania.com

     

    In Europa:

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

    Autor
    IRW Press
    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener Wert
