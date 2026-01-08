Hisense präsentiert auf der CES 2026 ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentiert auf der CES 2026 ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem und zeigt, wie fortschrittliche Display-Technologien und KI-gesteuerte Haushaltsgeräte zusammenkommen, um den Alltag zu verbessern.

Der Hisense-Stand auf der CES ist auf reale Heimszenarien ausgerichtet und vereint erstklassige Großbildschirmunterhaltung mit intelligenten Lösungen für Küche, Lüftung und Wäscherei. Großbildfernseher sind ein wichtiger Bestandteil gemeinsamer Familienmomente, während KI-fähige Geräte zeigen, wie sich Technologie nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Auch der humanoide Serviceroboter Harley feiert sein Debüt. Mit 31 Freiheitsgraden ermöglicht Harley lebensechte Gesten und Interaktionen, was das Erlebnis vor Ort ansprechender und bereichernder macht. Daneben werden auch der humanoide Roboter R1 (A2) und der Heimroboter Beta ausgestellt.

Hisense engagiert sich seit langem bei globalen Sportveranstaltungen und demonstrierte auch, wie seine Display-Technologien über die Unterhaltungselektronik hinaus auch in professionellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Während der CES 2026 empfing der Hisense-Stand eine Delegation unter der Leitung des FIFA-Präsidenten, die die Ausstellung besichtigte und ihre hohe Anerkennung für die Hisense Elite Collection für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM zum Ausdruck brachte, zu der auch RGB-MiniLED-Fernseher für eine klarere Darstellung wichtiger Spielmomente gehören.

Im Bereich Displays präsentiert Hisense RGB MiniLED evo, eine echte Weiterentwicklung auf Systemebene in der Großbildfernseher-Technologie, angeführt vom Debüt des 116UXS RGB MiniLED-Fernsehers, dem ersten Produkt, das mit dieser Plattform betrieben wird. RGB MiniLED evo führt als Branchenneuheit eine vierte Sky Blue-Cyan-LED in die Hintergrundbeleuchtung ein, die die Farbabdeckung auf bis zu 110 % von BT.2020 erweitert und gleichzeitig einen natürlicheren Farbausdruck und verbesserten Betrachtungskomfort durch eine echte Evolution auf Systemebene bietet.