RE Royalties kündigt Royalty-Investition in Höhe von bis zu 9,0 Millionen USD auf Portfolioebene mit Solaris Energy Inc. an

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. Januar 2026 / RE Royalties Ltd . (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF) („RE Royalties“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Solaris Energy Inc. („Solaris“) eine endgültige Vereinbarung über eine Investition von bis zu 9,0 Millionen USD zum Erwerb einer Royalty-Beteiligung (der „Royalty-Kauf“) an zwei Portfolios von Solarprojekten zur dezentralen Energieerzeugung („DG“) in den Vereinigten Staaten geschlossen hat.

Das erste Portfolio umfasst 15 Projekte in Kalifornien, Maine, Delaware, New Hampshire und Colorado, darunter 9 im Bau befindliche Projekte, von denen mehrere kurz vor der Inbetriebnahme stehen, sowie 6 in der Entwicklung befindliche Projekte („Portfolio 1“). Das zweite Portfolio umfasst 9 weitere Projekte, wobei sich dessen endgültige Zusammensetzung im Laufe der Projektentwicklung noch ändern kann („Portfolio 2“). Die Transaktion umfasst den Erwerb einer Portfolio-Royalty auf ein diversifiziertes Portfolio von DG-Solarprojekten und markiert den spannenden Beginn einer neuen Partnerschaft zwischen den beiden Parteien.

Der Preis für den Erwerb der Royalty an Portfolio 1 beläuft sich auf insgesamt 4,8 Millionen USD und wird durch mehrere Vorauszahlungen finanziert, sobald einzelne Projekte wichtige Entwicklungs- und Bauetappen erreichen. Bei Abschluss wird das Unternehmen die erste Vorauszahlung in Höhe von 3,0 Millionen USD leisten. Die verbleibenden 1,8 Millionen USD werden voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2026 finanziert, vorbehaltlich der Erfüllung der geltenden Bedingungen. Die Rate der Royalty wird bei jeder Vorauszahlung angepasst, um eine im Voraus vereinbarte Mindestrendite auf Basis eines Zeitraums von 25 Jahren zu erzielen. Die Royalty hat über 25 Jahre hinaus für die verbleibende Laufzeit der Projekte des Portfolios 1 Bestand.

Der Erwerb der Royalty an Portfolio 2 steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit des Unternehmens sowie weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.

Peter Leighton, COO von RE Royalties, sagt dazu: „Diese Transaktion spiegelt die anhaltende Fokussierung von RE Royalties auf Partnerschaften mit Entwicklern im Bereich der erneuerbaren Energien und den Erwerb von Royalty-Beteiligungen an diversifizierten, Cashflow generierenden Projekten für saubere Energie und kurzfristig realisierbaren Projekten wider. Dezentrale Solarenergieerzeugung ist nach wie vor ein attraktives Marktsegment, und wir freuen uns, Solaris bei der weiteren Expansion seines US-Solarportfolios zu unterstützen.“