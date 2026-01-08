    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSunEdison (Old) AktievorwärtsNachrichten zu SunEdison (Old)
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Formovie präsentiert fortschrittliche Display-Technologien und intelligente Projektor-Innovationen auf der CES 2026

    Formovie präsentiert fortschrittliche Display-Technologien und intelligente Projektor-Innovationen auf der CES 2026
    Foto: adobe.stock.com

    LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 in Las Vegas präsentierte Formovie eine Reihe hochmoderner Display-Technologien und intelligenter Projektoren und unterstrich damit seine kontinuierlichen Innovationen im Bereich der Großbildschirme und der intelligenten Projektion.

    Formovie konzentrierte sich auf mehrere Bereiche, darunter LCD-Projektoren, Laserprojektoren und Systemerfahrung, und präsentierte eine Reihe von technologischen Innovationen wie Flüssigkühlung und ALPD Triple-Color-Lasertechnologie. Neben diesen Vorführungen stellte das Unternehmen mehrere neue intelligente Projektoren vor, die für verschiedene Home-Entertainment-Szenarien entwickelt wurden.

    Formovie Booth, No.21120, LVCC Central Hall

    Flüssigkeitskühlungstechnologie: Xming Chapter One Smart Projector

    Die Submarke Xming von Formovie präsentierte mit dem Xming Chapter One Smart Projector eine Projektionslösung auf Basis der Flüssigkeitskühlungstechnologie und unterstrich damit die technische Kompetenz des Unternehmens im Bereich der hochauflösenden LCD-Projektion. Durch die Optimierung der Kernkomponenten und der thermischen Architektur innerhalb einer versiegelten optischen Engine erreicht der Projektor bis zu 2000 ISO-Lumen bei gleichzeitig geräuscharmem Betrieb und liefert eine stabile und anhaltend hohe Helligkeitsleistung.

    Neue Google TV LCD Smart Projektoren: Xming Page Two und Episode Two

    Xming hat außerdem zwei neue Google TV LCD Smart Projektoren vorgestellt, die mit dem neuesten Google TV auf Basis von Android 14 und dem MT9660 Chipsatz ausgestattet sind. Beide Modelle unterstützen intelligente Bildanpassung, Digitalzoom, Global Dimming, MEMC und eine Eingangsverzögerung von nur 10 ms und bieten somit eine flüssige Leistung in verschiedenen Home-Entertainment-Szenarien. Mit Dolby Audio, Bluetooth-Lautsprechermodus und einem Geräuschpegel von unter 30 dB bieten die Projektoren ein beeindruckendes, flexibles und leises Seherlebnis.

    ALPD Triple-Color-Lasertechnologie: Formovie Theater Premium Laser TV

    Im Bereich der hochwertigen Laser-Heimkinosysteme präsentierte Formovie den Laser-Fernseher Theater Premium mit ALPDTriple-Color-Lasertechnologie von Appotronics. Diese Technologie bietet eine überragende Speckle-Kontrolle, Unterdrückung des Regenbogeneffekts und Farbwiedergabe und erreicht ein FOFO-Kontrastverhältnis von 3000:1 mit feiner Abstufung zwischen Lichtern und Schatten, verbesserten Details in dunklen Szenen und verbesserter Farbkonsistenz. In Kombination mit Bowers & Wilkins-Sound, Dolby Atmos und DTS-X bietet es ein umfassendes und vielschichtiges audiovisuelles Erlebnis.

    Auf der CES 2026 hat Formovie sein Engagement für die Weiterentwicklung von Großbildschirmen und intelligenten Projektionstechnologien bekräftigt. Durch weitere Innovationen in den Bereichen Flüssigkühlung, Google TV und High-End-Laser-Displays will das Unternehmen Haushalten auf der ganzen Welt ein noch intensiveres, vielseitigeres und fantasievolleres Fernseherlebnis bieten.

    Informationen zu Formovie Technology

    Formovie Technology, ein Unternehmen des Mi-Ökosystems, das gemeinsam von Appotronics Corporation und Xiaomi Technology gegründet wurde, ist die weltweit führende Marke für Laser-Fernseher und intelligente Projektoren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.formovie.com.

    Medienkontakt

    Tonia Tong
    contact@formovieglobal.com

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856207/Formovie_Booth_No_21120_LVCC_Central_Hall.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/formovie-prasentiert-fortschrittliche-display-technologien-und-intelligente-projektor-innovationen-auf-der-ces-2026-302655948.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Formovie präsentiert fortschrittliche Display-Technologien und intelligente Projektor-Innovationen auf der CES 2026 LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ - Auf der CES 2026 in Las Vegas präsentierte Formovie eine Reihe hochmoderner Display-Technologien und intelligenter Projektoren und unterstrich damit seine kontinuierlichen Innovationen im Bereich der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     