Formovie präsentiert fortschrittliche Display-Technologien und intelligente Projektor-Innovationen auf der CES 2026

Formovie konzentrierte sich auf mehrere Bereiche, darunter LCD-Projektoren, Laserprojektoren und Systemerfahrung, und präsentierte eine Reihe von technologischen Innovationen wie Flüssigkühlung und ALPD Triple-Color-Lasertechnologie. Neben diesen Vorführungen stellte das Unternehmen mehrere neue intelligente Projektoren vor, die für verschiedene Home-Entertainment-Szenarien entwickelt wurden.

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 in Las Vegas präsentierte Formovie eine Reihe hochmoderner Display-Technologien und intelligenter Projektoren und unterstrich damit seine kontinuierlichen Innovationen im Bereich der Großbildschirme und der intelligenten Projektion.

Flüssigkeitskühlungstechnologie: Xming Chapter One Smart Projector

Die Submarke Xming von Formovie präsentierte mit dem Xming Chapter One Smart Projector eine Projektionslösung auf Basis der Flüssigkeitskühlungstechnologie und unterstrich damit die technische Kompetenz des Unternehmens im Bereich der hochauflösenden LCD-Projektion. Durch die Optimierung der Kernkomponenten und der thermischen Architektur innerhalb einer versiegelten optischen Engine erreicht der Projektor bis zu 2000 ISO-Lumen bei gleichzeitig geräuscharmem Betrieb und liefert eine stabile und anhaltend hohe Helligkeitsleistung.

Neue Google TV LCD Smart Projektoren: Xming Page Two und Episode Two

Xming hat außerdem zwei neue Google TV LCD Smart Projektoren vorgestellt, die mit dem neuesten Google TV auf Basis von Android 14 und dem MT9660 Chipsatz ausgestattet sind. Beide Modelle unterstützen intelligente Bildanpassung, Digitalzoom, Global Dimming, MEMC und eine Eingangsverzögerung von nur 10 ms und bieten somit eine flüssige Leistung in verschiedenen Home-Entertainment-Szenarien. Mit Dolby Audio, Bluetooth-Lautsprechermodus und einem Geräuschpegel von unter 30 dB bieten die Projektoren ein beeindruckendes, flexibles und leises Seherlebnis.

ALPD Triple-Color-Lasertechnologie: Formovie Theater Premium Laser TV

Im Bereich der hochwertigen Laser-Heimkinosysteme präsentierte Formovie den Laser-Fernseher Theater Premium mit ALPDTriple-Color-Lasertechnologie von Appotronics. Diese Technologie bietet eine überragende Speckle-Kontrolle, Unterdrückung des Regenbogeneffekts und Farbwiedergabe und erreicht ein FOFO-Kontrastverhältnis von 3000:1 mit feiner Abstufung zwischen Lichtern und Schatten, verbesserten Details in dunklen Szenen und verbesserter Farbkonsistenz. In Kombination mit Bowers & Wilkins-Sound, Dolby Atmos und DTS-X bietet es ein umfassendes und vielschichtiges audiovisuelles Erlebnis.

Auf der CES 2026 hat Formovie sein Engagement für die Weiterentwicklung von Großbildschirmen und intelligenten Projektionstechnologien bekräftigt. Durch weitere Innovationen in den Bereichen Flüssigkühlung, Google TV und High-End-Laser-Displays will das Unternehmen Haushalten auf der ganzen Welt ein noch intensiveres, vielseitigeres und fantasievolleres Fernseherlebnis bieten.

Informationen zu Formovie Technology

Formovie Technology, ein Unternehmen des Mi-Ökosystems, das gemeinsam von Appotronics Corporation und Xiaomi Technology gegründet wurde, ist die weltweit führende Marke für Laser-Fernseher und intelligente Projektoren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.formovie.com.

