Aktien im Rally-Modus: D-Wave und Power Metallic Mines! Und was macht Nel ASA?

    Bei Power Metallic Mines ist der Knoten endlich geplatzt. Seit Mitte Dezember ist die Aktie der Rohstoff-Perle um rund 50 % gestiegen. Dies dürfte erst der Anfang sein, denn es gibt gute Gründe für weiter steigende Kurse und aus Sicht von Analysten …

    Bei Power Metallic Mines ist der Knoten endlich geplatzt. Seit Mitte Dezember ist die Aktie der Rohstoff-Perle um rund 50 % gestiegen. Dies dürfte erst der Anfang sein, denn es gibt gute Gründe für weiter steigende Kurse und aus Sicht von Analysten ist noch über 100 % Kursgewinn möglich. Auch bei der D-Wave-Aktie läuft die Rally. Zuletzt meldete der Quantum-Spezialist einen technologischen Fortschritt. Weitere Details dürfte es in den kommenden Wochen geben. Und was macht Nel ASA? Beim Sorgenkind im Wasserstoff-Sektor warten Aktionäre auf Großaufträge. Dabei entwickelt sich die Branche beispielsweise in Deutschland durchaus positiv. Doch die Nel-Aktie bleibt am Boden.

