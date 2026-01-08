    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz kommt zum Abschluss der CSU-Klausur nach Bayern

    • Merz nimmt an CSU-Klausurtagung in Seeon teil.
    • Unionsparteien setzen auf Wirtschaftsanreize 2024.
    • Pressekonferenz zu Innen- und Außenpolitik geplant.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SEEON (dpa-AFX) - Zum Abschluss der dreitägigen Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an den Beratungen teilnehmen (Beginn 09.00 Uhr, mit Merz ab 11.00 Uhr). Anschließend reist er zur CDU-Vorstandstagung nach Mainz weiter, die am Samstag endet. Für den CDU-Chef ist es der erste Besuch in Seeon bei der CSU-Klausur seit seiner Wahl zum Kanzler im vergangenen Jahr.

    Die Unionsparteien wollen im neuen Jahr der Ankurbelung der Wirtschaft oberste Priorität einräumen. Dazu sollen Steuern gesenkt und Bürokratie abgebaut werden. In einem Brief an die Koalitionsfraktionen zum Jahresauftakt hat Merz die Lage ziemlich düster gezeichnet. Alle bisher getroffenen Entscheidungen hätten die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands noch nicht hinreichend verbessern können, die Lage sei "in einigen Bereichen sehr kritisch".

    Nach der Klausurtagung werden Merz, CSU-Chef Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann gemeinsam vor die Presse treten. Dabei dürfte es neben der Innenpolitik auch um außenpolitische Themen wie das Vorgehen der USA gegen Venezuela oder den Ukraine-Krieg gehen./mfi/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
