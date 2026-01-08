Hyundai Mobis bildet strategisches Kooperationsrahmenwerk mit Boston Dynamics!

Auf der CES 2026 wurde eine Vereinbarung über die Lieferung von Aktuatoren für den humanoiden Roboter der nächsten Generation von Boston Dynamics, Atlas, bekannt gegeben

Hyundai Mobis gewinnt seinen ersten Kunden aus der Robotikbranche und steigt damit in den globalen Markt für Roboterkomponenten ein

Das Unternehmen strebt an, seine Rolle im Robotik-Ökosystem auszubauen, indem es seine umfangreiche Erfahrung in der Konstruktion und Massenproduktion von Automobilkomponenten nutzt

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis gab auf der CES 2026 in Las Vegas bekannt, dass es eine strategische Zusammenarbeit mit Boston Dynamics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Robotik, eingegangen ist.

Das Unternehmen gab am 7. bekannt, dass es Aktuatoren für Atlas, den humanoiden Roboter der nächsten Generation von Boston Dynamics, liefern wird. Im Rahmen seiner neuen Investition in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar plant die Hyundai Motor Group (HMG), in den nächsten Jahren Zehntausende von Robotern zu bauen und einzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis wird dazu beitragen, die Massenproduktionspläne von Boston Dynamics und HMG für Atlas zu beschleunigen.

Durch diese Vereinbarung sichert sich Hyundai Mobis seinen ersten offiziellen Kunden im Robotikbereich und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein beim Eintritt in den globalen Markt für Roboterkomponenten.

In den letzten Jahren hat Hyundai Mobis sein Geschäftsfeld stetig über die Automobilindustrie hinaus erweitert und sein Geschäftsportfolio um Bereiche mit hoher Wertschöpfung wie Robotik erweitert. Diese Umgestaltung steht im Einklang mit der mittel- bis langfristigen Strategie des Unternehmens, proaktiv auf die sich rasch wandelnde Mobilitätslandschaft zu reagieren und eine nachhaltige Geschäftsgrundlage zu schaffen.

Hyundai Mobis nutzt sein gesammeltes Know-how in der Entwicklung von Automobilkomponenten und der Großserienfertigung, um in den Markt für Roboteraktuatoren einzusteigen, ein Bereich, der eng mit seinen Kernkompetenzen verbunden ist. Aktuatoren, die Steuersignale in physische Bewegungen umwandeln, sind ein kritisches Subsystem für humanoide Roboter und machen mehr als 60 % ihrer Materialkosten aus.

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Hyundai Mobis und Boston Dynamics sowie die Vereinbarung über die Lieferung von Aktuatoren dürften beiden Unternehmen zugutekommen. Boston Dynamics soll die technische Expertise, die zuverlässigkeitsbasierten Bewertungssysteme und die globalen Massenproduktionskapazitäten von Hyundai Mobis hoch geschätzt haben.