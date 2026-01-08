    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Menstruationsurlaub? Niedersachsens Gesundheitsminister setzt auf Krankmeldung

    Für Sie zusammengefasst
    • Frauen mit Regelschmerzen sollen sich krankmelden können.
    • Gesellschaftlicher Wandel nötig, Menstruation enttabuisieren.
    • Menstruationsurlaub nicht notwendig, stigmatisierend.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Frauen mit starken Regelschmerzen sollten sich nach Ansicht von Niedersachsens Gesundheits- und Arbeitsminister Andreas Philippi problemlos krankmelden können. "Wenn Frauen extrem darunter leiden, sollten sie zum Arzt gehen und dann auch krankgeschrieben werden", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

    Dafür brauche es einen gesellschaftlichen Wandel. "Wichtig ist, die Menstruation und die Begleiterscheinungen zu enttabuisieren. Vor allem Männer müssen verstehen, dass Menstruationsbeschwerden eine starke Einschränkung im Alltag bedeuten können", sagte Philippi. "Frauen müssen sich in unserer Gesellschaft frei darin fühlen, sagen zu können: Es geht jetzt nicht mehr, die Bauchschmerzen oder der Schwindel sind so stark, dass ich krankgeschrieben werden muss."

    "Das hielte ich für stigmatisierend"

    Einen sogenannten Menstruationsurlaub wie in Spanien oder Teilen Asiens halte er aber nicht für notwendig. "Menstruationsbeschwerden können sehr starke Schmerzen verursachen", sagte Philippi. "Ich denke aber nicht, dass wir dafür einen gesetzlichen Menstruationsurlaub oder Extra-Kranktage brauchen. Das hielte ich für stigmatisierend."

    Philippi hat in diesem Jahr für Niedersachsen den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz inne. Im Juni kommen die Ministerinnen und Minister der Länder in Hannover zusammen./cwe/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
