Jungfraubahn setzt neue Finanzziele & begeistert mit Erlebnisbergen
Rekordjahr, volle Züge und grosse Pläne: Die Jungfraubahn-Gruppe nutzt den Besucherboom, um bis 2030 ehrgeizige Finanzziele und neue Ausbauprojekte voranzutreiben.
Foto: adobe.stock.com
- Die Jungfraubahn Holding AG hat neue, ambitionierte Finanzziele bis 2030 festgelegt, die heute auf einem Investorentag vorgestellt wurden.
- Im Jahr 2025 verzeichnete die Jungfraubahn-Gruppe mit 3.909.700 Besuchern einen neuen Rekord, was einem Anstieg von 3,2% im Vergleich zu 2024 entspricht.
- Die Besucherzahlen am Jungfraujoch blieben stabil bei 1.056.600, während die Erlebnisberge, wie Grindelwald-First, ein Plus von 7,1% aufwiesen.
- Die Wintersportregion Jungfrau zählte 1.208.600 Skier Visits im Jahr 2025, was einem Anstieg von 5,2% entspricht.
- Die neuen Finanzziele umfassen eine EBITDA-Marge von ≥ 45%, eine Umsatzrendite von ≥ 25% und einen kumulierten Free Cash-flow von ≥ CHF 300 Mio. bis 2030.
- Zukünftige Projekte beinhalten die Erneuerung der Firstbahn sowie Ausbauprojekte am Jungfraujoch und Eigergletscher, unterstützt durch eine starke Bilanz und hohen Cashflow.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Jungfraubahn Holding ist am 31.03.2026.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
