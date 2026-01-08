    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungfraubahn Holding AktievorwärtsNachrichten zu Jungfraubahn Holding
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jungfraubahn setzt neue Finanzziele & begeistert mit Erlebnisbergen

    Rekordjahr, volle Züge und grosse Pläne: Die Jungfraubahn-Gruppe nutzt den Besucherboom, um bis 2030 ehrgeizige Finanzziele und neue Ausbauprojekte voranzutreiben.

    Jungfraubahn setzt neue Finanzziele & begeistert mit Erlebnisbergen
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Jungfraubahn Holding AG hat neue, ambitionierte Finanzziele bis 2030 festgelegt, die heute auf einem Investorentag vorgestellt wurden.
    • Im Jahr 2025 verzeichnete die Jungfraubahn-Gruppe mit 3.909.700 Besuchern einen neuen Rekord, was einem Anstieg von 3,2% im Vergleich zu 2024 entspricht.
    • Die Besucherzahlen am Jungfraujoch blieben stabil bei 1.056.600, während die Erlebnisberge, wie Grindelwald-First, ein Plus von 7,1% aufwiesen.
    • Die Wintersportregion Jungfrau zählte 1.208.600 Skier Visits im Jahr 2025, was einem Anstieg von 5,2% entspricht.
    • Die neuen Finanzziele umfassen eine EBITDA-Marge von ≥ 45%, eine Umsatzrendite von ≥ 25% und einen kumulierten Free Cash-flow von ≥ CHF 300 Mio. bis 2030.
    • Zukünftige Projekte beinhalten die Erneuerung der Firstbahn sowie Ausbauprojekte am Jungfraujoch und Eigergletscher, unterstützt durch eine starke Bilanz und hohen Cashflow.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Jungfraubahn Holding ist am 31.03.2026.


    Jungfraubahn Holding

    +1,29 %
    +1,06 %
    +8,48 %
    +27,67 %
    +55,47 %
    +138,10 %
    +146,23 %
    +495,85 %
    ISIN:CH0017875789WKN:A0CACJ





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jungfraubahn setzt neue Finanzziele & begeistert mit Erlebnisbergen Rekordjahr, volle Züge und grosse Pläne: Die Jungfraubahn-Gruppe nutzt den Besucherboom, um bis 2030 ehrgeizige Finanzziele und neue Ausbauprojekte voranzutreiben.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     