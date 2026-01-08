    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Kleiner Rückschritt - Indikation aber noch über 25.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte nach Vortagssprung leicht fallen.
    • Broker IG taxiert Dax 0,4% tiefer auf 25.028.
    • Trump sorgt für Verunsicherung bei Investoren.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25.000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 25.028 Punkte. Damit würde er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25.122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

    Einmal mehr orientiert sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äußerungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

    Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Einerseits kündigte er an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen. Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten./tih/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
