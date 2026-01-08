    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec
    Evotec erhält Förderung für KI-Optimierung bei Antikörpern für besseren Zugang

    Mit KI und Fördermitteln der Gates Foundation treibt Just – Evotec Biologics die Entwicklung günstigerer, besser zugänglicher Antikörpertherapien weltweit voran.

    Evotec erhält Förderung für KI-Optimierung bei Antikörpern für besseren Zugang
    Foto: pressfoto - freepik
    • Just – Evotec Biologics erhält Fördermittel von der Gates Foundation zur Optimierung monoklonaler Antikörper mittels KI-Technologien.
    • Die Investition ermöglicht in den nächsten drei Jahren die Durchführung von zehn neuen J.MD-Projekten zur molekularen Optimierung.
    • Ziel ist es, die Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper zu verbessern und die Kosten zu senken, um den Zugang zu Biotherapeutika zu erleichtern.
    • Die J.MD Moleküldesign-Suite nutzt fortschrittliche computergestützte Werkzeuge, um den Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten.
    • Just – Evotec Biologics hat seit 2014 mehrere Produktionskampagnen für Krankheiten wie RSV, Malaria und HIV-Antikörper durchgeführt.
    • Die Partnerschaft mit der Gates Foundation zielt darauf ab, dringende medizinische Bedürfnisse durch die Entwicklung von Biotherapeutika zu adressieren.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,3990EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,47 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.959,12PKT (+1,31 %).


    Evotec

    +0,97 %
    +15,29 %
    +15,37 %
    -6,11 %
    -27,65 %
    -59,51 %
    -78,44 %
    +68,56 %
    -57,12 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Evotec erhält Förderung für KI-Optimierung bei Antikörpern für besseren Zugang Mit KI und Fördermitteln der Gates Foundation treibt Just – Evotec Biologics die Entwicklung günstigerer, besser zugänglicher Antikörpertherapien weltweit voran.
