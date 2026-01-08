    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Verluste

    • Dax gibt nach, bleibt über 25.000 Punkten.
    • US-Märkte im Minus, Trump sorgt für Unsicherheit.
    • Asien verzeichnet deutliche Verluste, Nikkei -1,6%.
    FRANKFURT (dpa-AFX)

    DEUTSCHLAND: - IM MINUS; ABER NOCH ÜBER 25.000-PUNKTE-MARKE - Der Dax dürfte am Donnerstag nach seinem Vortagssprung über die 25.000 Punkte wieder ein paar Punkte abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 25.028 Punkte. Damit würde er die runde Tausendermarke noch behaupten. Am Mittwoch war er mit 25.122 Punkten an seinem Rekordhoch aus dem Handel gegangen. Einmal mehr orientiert sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äußerungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

    USA: - DOW SOWIE S&P 500 IM MINUS; NASDAQ UNVERÄNDERT - Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. Beide drehten anschließend aber ins Minus. US-Präsident Donald Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie für Verunsicherung unter Investoren. Nach der Rally zum Jahresauftakt könnten die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung stehen. Ein Grund für das Innehalten an den Börsen dürfte aber auch der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt im Dezember am Freitag sein. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro. Der Dow fiel um 0,94 Prozent auf 48.996,08 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der US-Leitindex jeweils auf Höchstmarken gestiegen. Der S&P 500 schloss 0,34 Prozent im Minus bei 6.920,93 Zählern. Der Nasdaq 100 schloss mit 0,06 Prozent im Plus bei 25.653,90 Punkten, gestützt von Tech-Schwergewichten wie Alphabet , Microsoft und Nvidia . Intel-Aktien lagen an der Spitze des Nasdaq 100 mit einem Aufschlag von 6,4 Prozent.

    ASIEN: - VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag deutlich nachgegeben und knüpften damit an den schwachen Vortag an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor im späten Handel 1,6 Prozent - und auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab im späten Handel 1,1 Prozent nach. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index fast zwei Prozent ein.

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 322,0 auf Nasdaq (08. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +24,27 %/+45,42 % bedeutet.




