    Rheinmetall revolutioniert Wasserstoffproduktion: Kostengünstige Elektroden 2027!

    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall hat kürzlich eine neuartige Elektrodentechnologie für die alkalische Wasserelektrolyse entwickelt, die als Schlüssel zur kostengünstigen Erzeugung von grünem Wasserstoff gilt. Die Pilotfertigung dieser Technologie ist für 2027 geplant und soll am Standort St. Leon-Rot starten. Diese Entwicklung ist Teil der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und zielt darauf ab, die Effizienz und Leistungsdichte der Elektrolyse zu steigern, während gleichzeitig auf teure Edelmetalle verzichtet wird. Die Technologie wurde von der Rheinmetall-Tochter KS Gleitlager GmbH im Rahmen des geförderten Projekts „Edelmetallfreie Elektroden für die nächste Generation der Alkalischen Elektrolyse“ (E²ngel) entwickelt.

    Projektleiter Dr. Karsten Lange betont, dass die neue Elektrodentechnologie die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Elektrolyseursystemen erheblich verbessern wird. Die Produktionskosten für grünen Wasserstoff könnten signifikant gesenkt werden, da die Leistungsdichte der Systeme verdoppelt und der Wirkungsgrad um mehr als zehn Prozent gesteigert werden kann. Diese Fortschritte sind das Ergebnis von Rheinmetalls umfassender Expertise in der Entwicklung von Sonderlegierungen und metallischen Beschichtungsverfahren.

    Parallel zu den Entwicklungen im Wasserstoffbereich hat Rheinmetall einen Großauftrag von der Bundeswehr erhalten, die den Rahmenvertrag für 30mm-Munition für den Schützenpanzer Puma erheblich aufstockt. Der erweiterte Vertrag umfasst die Lieferung einer hohen sechsstelligen Anzahl an Patronen und hat ein Volumen von rund einer Milliarde Euro. Dies bringt Rheinmetall mehrere hundert Millionen Euro in die Kasse und stärkt die Position des Unternehmens im Rüstungssektor.

    An der Börse reagierten die Anleger positiv auf die Ankündigungen, was zu einem Kursanstieg der Rheinmetall-Aktie um über 14 Prozent seit Jahresbeginn führte. Analysten von Barclays, Jefferies und JPMorgan haben die Aktie auf „Buy“ hochgestuft und Kursziele von bis zu 31 Prozent über dem aktuellen Niveau festgelegt. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie zwar gesenkt, aber die Einstufung auf „Kaufen“ belassen, was die Attraktivität des Unternehmens unterstreicht.

    Insgesamt positioniert sich Rheinmetall sowohl im Bereich der nachhaltigen Energieerzeugung als auch im Rüstungssektor stark und zeigt damit ein vielversprechendes Wachstumspotenzial für die Zukunft.



    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 1.856EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
