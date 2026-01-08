Bayer 2026: Chancen durch neue Medikamente und Hoffnung im Glyphosat-Streit!

Trotz dieser positiven Entwicklungen hat Bayer mit den Nachwirkungen der Übernahme von Monsanto zu kämpfen, die als "verlorene Dekade" bezeichnet wird. Der milliardenschwere Rechtsstreit um Glyphosat, das in den USA unter dem Markennamen Roundup bekannt ist, hat das Vertrauen in das Unternehmen stark belastet. Der Generalanwalt der US-Regierung hat kürzlich empfohlen, die Berufung von Bayer vor dem Supreme Court anzunehmen, was als potenzieller Wendepunkt im Glyphosat-Streit angesehen wird. Eine positive Entscheidung könnte viele der aktuell 65.000 anhängigen Klagen reduzieren und dem Unternehmen helfen, die finanziellen Belastungen zu verringern.

Bayer steht vor einem entscheidenden Jahr 2026, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen birgt. Das Unternehmen erhält Rückenwind aus der Forschung, insbesondere durch das experimentelle Krebsmedikament Sevabertinib, das von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und dem chinesischen Center for Drug Evaluation als bahnbrechende Therapie eingestuft wurde. Diese Einstufung könnte die Entwicklung des Medikaments beschleunigen, das sich an Patienten mit HER2-mutiertem nicht kleinzelligem Lungenkarzinom richtet. Vorläufige Studiendaten zeigen vielversprechende Ergebnisse im Vergleich zu bestehenden Therapien.

Analysten zeigen sich optimistisch: Barclays hat die Bayer-Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 45 Euro angehoben. JPMorgan sieht ein Entlastungspotenzial von rund 5 Milliarden Euro und eine Kursfantasie von bis zu 20 Prozent. Die Aktie hat in den letzten Monaten stark zugelegt, was auf das Vertrauen der Anleger in die bevorstehenden Entwicklungen hinweist.

Zusätzlich zu den rechtlichen Herausforderungen hat Bayer Fortschritte im Pharmabereich erzielt. Das Unternehmen hat mit Elinzanetant ein vielversprechendes Medikament gegen Wechseljahresbeschwerden auf den Markt gebracht und positive Ergebnisse für den Gerinnungshemmer Asundexian erzielt. Auch in der Parkinson-Forschung gibt es Fortschritte, was die Wahrnehmung der Produktpipeline verbessert hat.

Die kommenden Monate werden entscheidend sein, insbesondere die Entscheidungen des Supreme Court, die das Schicksal von Bayer im Glyphosat-Streit beeinflussen könnten. Die Hoffnung auf eine positive Wende könnte das Unternehmen in eine neue Ära führen, in der es sich von den finanziellen und rechtlichen Belastungen befreit und wieder auf Wachstumskurs geht.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 38,22EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.