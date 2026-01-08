    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Steigende Autopreise: VW- und Audi-Chef warnt vor Preisdruck und Chancen!

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Der Präsident des VW- und Audi-Partnerverbands (VAPV), Alexander Sauer-Wagner, äußert in einem Interview mit dem Handelsblatt Besorgnis über steigende Autopreise, die durch höhere Zinsen sowie steigende Energie- und Personalkosten bedingt sind. Er prognostiziert, dass die Preise für Fahrzeuge der Marken Volkswagen und Audi in diesem Jahr ansteigen werden. Sauer-Wagner betont, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich erheblich verschlechtert haben, was zu einem zunehmenden Preisdruck führt. Autohäuser sehen sich mit höheren Kosten konfrontiert, insbesondere durch gestiegene Löhne im Kfz-Handwerk und Fachkräftemangel, der Arbeitgeber zwingt, höhere Gehälter oder Wechselprämien zu zahlen.

    Trotz dieser Herausforderungen sieht Sauer-Wagner auch Chancen im Bereich der Elektroautos. Er hebt hervor, dass nicht der Listenpreis, sondern die monatliche Leasingrate entscheidend für den Verkaufserfolg ist. Für 2026 erwartet er, dass die Leasingraten von Elektro- und Verbrennermodellen näher zusammenrücken könnten. Sollte die Leasingrate für Elektroautos unter das Niveau vergleichbarer Verbrenner fallen, könnte dies den Verkauf ankurbeln.

    In den USA zeigt der Automarkt hingegen positive Entwicklungen. Laut Analystenprognosen wird für 2025 ein Anstieg der Fahrzeugzulassungen um etwa 2 Prozent auf 16 Millionen Einheiten erwartet, trotz regulatorischer Unsicherheiten und dem Auslaufen staatlicher Förderungen für Elektrofahrzeuge. Volkswagen hat jedoch im vergangenen Jahr einen Rückgang der Verkäufe seiner Marke VW um 13 Prozent auf 329.813 Fahrzeuge verzeichnet, während Audi im vierten Quartal einen Rückgang von 36 Prozent auf 36.233 Fahrzeuge hinnehmen musste.

    Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies äußert Verständnis für die Sorgen der VW-Mitarbeiter in Zeiten großer Veränderungen. Er betont, dass die Bedenken der Belegschaft ernst genommen werden müssen. In einer Betriebsversammlung zeigte sich, dass nur noch 16 Prozent der Beschäftigten glauben, dass Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung für den Vorstand gleichrangige Ziele sind. Lies hebt hervor, dass VW-Chef Oliver Blume sich nun vollständig auf den Konzern konzentriert, was als positiv gewertet wird.

    Die Zukunft des VW-Werks in Osnabrück bleibt ungewiss, da auslaufende Aufträge anstehen. Lies bleibt jedoch optimistisch, dass eine Lösung gefunden werden kann, da das Werk über qualifizierte Beschäftigte verfügt. In Indien hingegen meldet Skoda Auto ein Umsatzwachstum von über 100 Prozent, was die stärkste Leistung seit 25 Jahren darstellt und auf ein verbessertes Produktportfolio und ein erweitertes Netzwerk zurückzuführen ist.



    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 102,1EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



