TeamViewer SE: Norwegisches Finanzministerium senkt Stimmrechtsanteil!

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 hielt der Mitteilungspflichtige insgesamt 4,49 % der Stimmrechte an TeamViewer SE, bestehend aus 2,98 % direkten Stimmrechten und 1,50 % aus Instrumenten, die Stimmrechte verleihen. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, die eine Gesamtstimmrechtsquote von 4,50 % auswies, zeigt sich ein leichter Rückgang. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 163.500.000.

Am 5. Januar 2026 veröffentlichte die TeamViewer SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Der Emittent, mit Sitz in Göppingen, Deutschland, informierte über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien und Instrumenten zustande kamen. Der Mitteilungspflichtige ist das norwegische Finanzministerium, das im Namen des Staates Norwegen handelt.

In einer weiteren Mitteilung vom 7. Januar 2026 wurde ein neuer Schwellenwert bekannt gegeben, der am 6. Januar 2026 erreicht wurde. Der Gesamtstimmrechtsanteil sank auf 4,70 %, wobei die direkten Stimmrechte auf 2,54 % und die Instrumente auf 2,16 % anstiegen. Diese Entwicklung zeigt eine Verschiebung in der Struktur der Stimmrechtsanteile, die möglicherweise auf strategische Entscheidungen des norwegischen Staates hinweist.

Die Stimmrechtsbestände umfassen auch Informationen zu den einzelnen Instrumenten, die im Rahmen der Mitteilung aufgeführt sind. So wurde eine Wertpapierleihe mit einem Rücknahmerecht erwähnt, die jederzeit ausgeübt werden kann und 2,16 % der Stimmrechte ausmacht. Der Mitteilungspflichtige wird in der Mitteilung als unabhängig von anderen Unternehmen dargestellt, die ebenfalls Stimmrechte an TeamViewer SE halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die TeamViewer SE durch die aktuellen Stimmrechtsmitteilungen einen Einblick in die Veränderungen der Eigentümerstruktur gibt, die durch den norwegischen Staat beeinflusst wird. Diese Informationen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie die strategischen Entscheidungen und die Beteiligung des norwegischen Staates an einem bedeutenden Unternehmen im Bereich der Softwarelösungen verdeutlichen.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 5,735EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.