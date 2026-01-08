Newron erhält EU-Patent für Evenamide: Hoffnung für Schizophrenie-Patienten!

Evenamide ist ein neuartiger Wirkstoff, der sich als potenzielle Zusatztherapie für Patienten mit therapieresistenter Schizophrenie (TRS) positioniert. TRS betrifft etwa 15 bis 50 Prozent der Schizophrenie-Patienten, die auf herkömmliche Antipsychotika nicht ausreichend ansprechen. Der Wirkmechanismus von Evenamide unterscheidet sich grundlegend von bestehenden Antipsychotika, da er selektiv spannungsgesteuerte Natriumkanäle blockiert und die Glutamat-Freisetzung normalisiert, ohne die basalen Glutamatspiegel zu beeinflussen. Dies könnte eine neue therapeutische Option für Patienten darstellen, die unter der Erkrankung leiden und derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben.

Newron Pharmaceuticals S.p.A. hat am 6. Januar 2026 bekannt gegeben, dass das Europäische Patentamt (EPA) ein neues EU-Stoffpatent für den Wirkstoff Evenamide erteilt hat. Das Patent mit der Nummer EP4615820 schützt die kristallinen Formen von Evenamide sowie die Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung. Die Laufzeit des Patents ist bis 2044 vorgesehen, was einen bedeutenden Fortschritt für Newron darstellt und die Strategie des Unternehmens zur Stärkung seines geistigen Eigentums unterstreicht.

Das Unternehmen hat bereits Patentanmeldungen für EP4615820 in allen wichtigen Märkten eingereicht, was den umfassenden Schutz von Evenamide weiter stärkt. Newron erwartet, dass das neue Patent die Exklusivität des Produkts in der EU bis 2044 verlängert und somit die kommerziellen und therapeutischen Möglichkeiten von Evenamide maximiert.

Evenamide befindet sich derzeit im globalen Phase-III-Entwicklungsprogramm ENIGMA-TRS, an dem mindestens 1.000 Patienten teilnehmen. Die Ergebnisse der klinischen Studien werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die bisherigen Studien haben positive Ergebnisse gezeigt, darunter signifikante Verbesserungen bei wichtigen Wirksamkeitsparametern und ein günstiges Sicherheitsprofil.

Newron Pharmaceuticals, mit Sitz in Bresso, Italien, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems spezialisiert hat. Das Unternehmen hat bereits Erfolge bei der Entwicklung neurowissenschaftlich basierter Therapien vorzuweisen und strebt an, Evenamide als erste zugelassene Zusatztherapie für therapieresistente Schizophrenie zu etablieren.

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,18EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.