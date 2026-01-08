BASF: Rekord-Aktienrückkäufe und nachhaltige Expansion in China!

Die täglichen Rückkäufe wurden an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt, darunter Xetra und andere elektronische Handelssysteme. Die Preise für die zurückgekauften Aktien lagen im Durchschnitt zwischen 44,1963 und 44,5327 Euro, was auf eine stabile Nachfrage und ein aktives Handelsumfeld hinweist. Die detaillierten Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.

Am 5. Januar 2026 veröffentlichte die BASF SE eine Kapitalmarktinformation über den Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis zum 2. Januar 2026 erwarb das Unternehmen insgesamt 623.442 eigene Aktien. Dieses Rückkaufprogramm wurde am 3. November 2025 ins Leben gerufen und ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Kapitalrückführung an die Aktionäre. Bis zum 2. Januar 2026 summiert sich die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Programms zurückgekauften Aktien auf 8.650.389.

Parallel zu den Rückkäufen hat BASF einen bedeutenden Schritt in der Expansion ihres globalen Geschäfts vollzogen. In Zhanjiang, China, wurde ein neuer Steamcracker in Betrieb genommen, der als Herzstück eines der größten Verbundstandorte des Unternehmens gilt. Diese Anlage nutzt zu 100 Prozent erneuerbare Energien für den Betrieb ihrer Hauptkompressoren und stellt wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen her. Die Inbetriebnahme des Steamcrackers wird als wichtiger Meilenstein für den Standort angesehen, der mit einer Investition von rund 8,7 Milliarden Euro das größte Einzelprojekt in der Unternehmensgeschichte darstellt.

Das Werk in Zhanjiang wird nicht nur die lokale Nachfrage bedienen, sondern auch BASFs Position im globalen Markt stärken. Die Produktion umfasst neben Ethylen auch Petrochemikalien und Zwischenprodukte, die in verschiedenen Industrien, darunter Verpackung, Bau und Automobil, verwendet werden. BASF sieht in diesem Standort eine Möglichkeit, durch Synergien und modernste Technologien wettbewerbsfähig zu bleiben, insbesondere in einem Markt, der von Preisdruck und Überkapazitäten geprägt ist.

Insgesamt zeigt BASF mit diesen Maßnahmen eine klare Strategie zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Rückführung von Kapital an die Aktionäre, während gleichzeitig in zukunftsorientierte und nachhaltige Produktionskapazitäten investiert wird.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 44,02EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.