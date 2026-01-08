    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    HENSOLDT AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details im Überblick!

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    Die HENSOLDT AG, ein führendes Unternehmen im Bereich der Verteidigungs- und Sicherheitstechnik, hat am 7. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung informiert über die bevorstehenden Veröffentlichungen von Quartals- und Jahresberichten, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

    Für das erste Halbjahr 2026 plant HENSOLDT die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung am 6. Mai 2026. Diese wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht. Im zweiten Halbjahr wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung am 5. November 2026 erwartet, ebenfalls in beiden Sprachen.

    Zusätzlich wird der Konzern-Jahresfinanzbericht am 26. März 2026 veröffentlicht, gefolgt von einem Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal am 31. Juli 2026. Auch diese Berichte werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Die Berichte sind über die Links auf der HENSOLDT-Investorenseite zugänglich.

    Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). HENSOLDT betont, dass die Verantwortung für den Inhalt der Mitteilung beim Emittenten liegt.

    HENSOLDT hat sich als ein Schlüsselakteur in der Verteidigungsindustrie etabliert, insbesondere durch innovative Technologien wie Radarsysteme, die in verschiedenen militärischen Anwendungen eingesetzt werden. Die bevorstehenden Finanzberichte sind für Analysten und Investoren von Interesse, da sie Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens geben.

    Die Veröffentlichung dieser Berichte wird von der EQS Group unterstützt, die Dienstleistungen im Bereich der Unternehmenskommunikation und Finanzberichterstattung anbietet. Die HENSOLDT AG hat ihren Hauptsitz in Taufkirchen, Deutschland, und ist bekannt für ihre hochentwickelten Technologien, die in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigung eingesetzt werden.

    Insgesamt stellt die Vorabbekanntmachung einen wichtigen Schritt in der transparenten Kommunikation des Unternehmens mit seinen Stakeholdern dar und unterstreicht HENSOLDTs Engagement für eine klare und zeitnahe Berichterstattung über seine finanziellen Ergebnisse und Entwicklungen.



