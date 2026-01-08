    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE
    Grenke AG: Starkes Neugeschäft trotz Herausforderungen im Quartalsabschluss!

    Foto: GRENKE AG

    Die Grenke AG, ein führender Anbieter von Leasinglösungen für kleine und mittlere Unternehmen, hat im Geschäftsjahr 2025 trotz eines schwachen Schlussquartals ein bemerkenswertes Wachstum im Neugeschäft erzielt. Das Leasingneugeschäft stieg um 7,8 Prozent auf etwa 3,3 Milliarden Euro, was die selbstgesteckten Jahresziele des Unternehmens erfüllt. Der Deckungsbeitrag 2, ein wichtiger Indikator für die Profitabilität, wuchs um 6,1 Prozent auf 550,2 Millionen Euro, während die Marge von 17,0 auf 16,7 Prozent sank.

    Im vierten Quartal 2025 wuchs das Leasinggeschäft um 3,8 Prozent auf 891,3 Millionen Euro. Allerdings fiel der Deckungsbeitrag 2 um 6,4 Prozent auf fast 140 Millionen Euro, was einer Marge von 15,7 Prozent entspricht. Diese Zahlen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen das Unternehmen in einem von makroökonomischer Unsicherheit geprägten Umfeld konfrontiert ist.

    Dr. Sebastian Hirsch, CEO von Grenke, betonte, dass die risikoselektive Steuerung und der Fokus auf robuste Kernmärkte sich ausgezahlt hätten. Zudem konnte das Unternehmen in Zukunftsmärkten signifikantes Wachstum verzeichnen. CFO Dr. Martin Paal hob hervor, dass die DB2-Marge von 16,7 Prozent nicht nur den Erwartungen entsprach, sondern auch die gestiegenen Risikokosten abdeckte.

    Die Neugeschäftsentwicklung zeigt, dass die IT-Geräte weiterhin die größte Leasingkategorie darstellen, mit einem Anstieg des Direktkundengeschäfts auf 18,9 Prozent. Die Anzahl der Leasinganfragen stieg auf rund 169.000, was zu etwa 82.000 neuen Verträgen führte. Die Umwandlungsquote blieb mit 48,7 Prozent im typischen Rahmen.

    Regionale Analysen zeigen, dass Westeuropa (ohne DACH) mit einem Wachstum von 5,9 Prozent die stärkste Region im vierten Quartal war, während die DACH-Region ein Volumenwachstum von 11,9 Prozent verzeichnete. Südeuropa wuchs um 3,5 Prozent, während Nord-/Osteuropa einen Rückgang erlebte. Außerhalb Europas verzeichnete Grenke ein starkes Wachstum von 15,5 Prozent, insbesondere in den USA.

    Das Einlagengeschäft der Grenke Bank blieb stabil, während das Neugeschäft im Factoring-Geschäft aufgrund der Übertragung an die Teylor AG zurückging. Der Geschäftsbericht für 2025 wird am 12. März 2026 veröffentlicht.



    GRENKE

    ISIN:DE000A161N30WKN:A161N3

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 15,75EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
