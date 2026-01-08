Mutares übernimmt E-Commerce-Riesen: Strategische Akquisitionen für Wachstum!

Mimovrste und Mall.hr bieten zusammen etwa 2 Millionen aktive Produktangebote in über 20 Kategorien an, darunter Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Die Unternehmen verfügen über ein starkes Logistiknetzwerk und eine moderne Technologieplattform, die ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstützt. Johannes Laumann, CIO von Mutares, betont, dass diese Transaktion eine einmalige Gelegenheit darstellt, um die führenden E-Commerce-Plattformen auf dem Balkan zu erwerben und deren regionale Führungsposition weiter auszubauen.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 7. Januar 2026 eine Vereinbarung zur Übernahme der E-Commerce-Plattformen Mimovrste und Mall.hr sowie der zugehörigen IT-Ressourcen der Allegro Group unterzeichnet. Diese Akquisition zielt darauf ab, das Segment Goods & Services von Mutares zu stärken. Mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro und über 600.000 aktiven Käufern bei Mimovrste, der führenden Plattform in Slowenien, sowie einer starken Marktposition von Mall.hr in Kroatien, wird die Übernahme als strategisch wertvoll erachtet. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Zusätzlich hat Mutares am 8. Januar 2026 eine bedeutende Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) von SABIC unterzeichnet. Diese Transaktion, die mit einem Unternehmenswert von 450 Millionen USD bewertet wird, stellt die größte Akquisition in der Geschichte von Mutares dar und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen. Das ETP-Geschäft erzielt einen Umsatz von etwa 2,5 Milliarden USD und umfasst eine breite Palette technischer Kunststoffe, die in verschiedenen Industrien eingesetzt werden.

Die Übernahme des ETP-Geschäfts wird Mutares ermöglichen, ein neues strategisches Segment namens Chemicals & Materials zu etablieren. Mit einer Produktionskapazität von rund 1.085.000 Tonnen und einer starken Marktposition in Nordamerika und Europa wird Mutares in der Lage sein, seine Innovationspipeline und technischen Fähigkeiten auszubauen. Diese Schritte sind Teil der langfristigen Strategie von Mutares, Unternehmen in Umbruchsituationen zu erwerben, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen.

Insgesamt positioniert sich Mutares durch diese Akquisitionen als ein bedeutender Akteur im E-Commerce und im Bereich technischer Kunststoffe, was das Wachstum und die Wertschöpfung in den kommenden Jahren fördern soll.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 32,48EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.