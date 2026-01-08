Tesla unter Druck: Banken senken Prognosen und Sicherheitsrisiken steigen!

Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan Tesla mit "Underweight" und einem Kursziel von 150 US-Dollar bewertet. Analyst Ryan Brinkman stellt fest, dass die Fahrzeugauslieferungen im vierten Quartal ebenfalls hinter den Erwartungen zurückblieben, was ihn veranlasste, seine Gewinnprognosen für das Unternehmen zu senken. Diese negativen Einschätzungen der beiden großen Banken reflektieren eine allgemeine Unsicherheit über die künftige Performance von Tesla, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die der Elektrofahrzeugmarkt mit sich bringt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. In einer aktuellen Studie berichtet Analyst Joseph Spak, dass die Auslieferungen des Elektrofahrzeugherstellers im vierten Quartal sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch im Jahresvergleich um fast 16 Prozent gesunken sind. Diese Zahlen liegen etwa ein Prozent unter den von Tesla selbst prognostizierten Markterwartungen. Diese Entwicklung wirft Fragen zur zukünftigen Marktposition von Tesla auf, insbesondere in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld.

Zusätzlich zu den finanziellen Herausforderungen sieht sich Tesla auch mit einem erhöhten Risiko durch linksextremistische Aktivitäten konfrontiert. In Berlin wurden mehrere Brandanschläge auf die Stromversorgung verübt, die im Verdacht stehen, von sogenannten "Vulkangruppen" aus der linksextremistischen Szene verübt worden zu sein. Diese Gruppen haben in der Vergangenheit wiederholt gezielt Infrastruktur angegriffen, um auf die Verwundbarkeit der öffentlichen Dienste aufmerksam zu machen. Der Berliner Verfassungsschutz hat die Täter als gewaltorientiert eingestuft, wobei die genaue Anzahl der Anschläge und die Identität der Täter unklar bleiben.

Die jüngsten Vorfälle, einschließlich eines Brandanschlags, der die Stromversorgung einer Tesla-Baustelle betraf, haben die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf sich gezogen. Die Ermittlungen sind im Gange, und es wird vermutet, dass diese Aktionen Teil einer größeren Strategie sind, die auf die Störung der öffentlichen Ordnung abzielt. Der Regierende Bürgermeister von Berlin hat den Vorfall als terroristischen Anschlag eingestuft, was die Dringlichkeit der Situation unterstreicht.

Insgesamt stehen Tesla und die Elektrofahrzeugindustrie vor einer Reihe von Herausforderungen, sowohl finanzieller als auch sicherheitstechnischer Natur, die die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und des Marktes beeinflussen könnten.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 431,4EUR auf Nasdaq (08. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.