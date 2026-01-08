Borussia Dortmund: Kobel krank, Adeyemi bestraft – Wintertransfers abgesagt!

Ein weiteres Thema ist die Geldstrafe für den Nationalspieler Karim Adeyemi, die Sportdirektor Sebastian Kehl offiziell bestätigte. Adeyemi hatte sich nach einem Ausraster während des Spiels gegen Borussia Mönchengladbach vor zwei Wochen entschuldigt und die Strafe akzeptiert. Die genaue Höhe der Strafe wurde nicht bekannt gegeben, sie liegt jedoch im höheren fünfstelligen Bereich. Kehl erklärte, dass das Thema nun abgeschlossen sei und die Gespräche in einem positiven Rahmen stattfanden.

Im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella gibt es derzeit einige Herausforderungen und Entwicklungen. Torhüter Gregor Kobel musste krankheitsbedingt einen Tag früher als seine Teamkollegen abreisen. Trotz seiner Abwesenheit hofft der BVB, dass der Schweizer Nationalkeeper beim Bundesliga-Wiederbeginn gegen Eintracht Frankfurt am Freitag (20:30 Uhr) einsatzbereit ist. Kobel hatte in Marbella nur individuell trainiert, und sollte er ausfallen, wird Alexander Meyer als Ersatz im Tor stehen.

In Bezug auf den Kader hat Kehl angekündigt, dass Borussia Dortmund in diesem Winter keine neuen Spieler verpflichten wird. Stattdessen konzentriert sich der Verein darauf, bestehende Spieler abzugeben. Dies ist eine Abkehr von der Praxis der letzten Jahre, in denen häufig Wintertransfers getätigt wurden, oft bedingt durch Verletzungen. Der BVB plant, den Kader zu optimieren, ohne jedoch in neue Spieler zu investieren. Spieler wie Julien Duranville könnten verliehen werden, um ihnen mehr Spielzeit zu ermöglichen.

Das Team hat sich im Trainingslager intensiv auf die Rückrunde vorbereitet. Chefcoach Niko Kovac hat die Mannschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren lassen, um sich auf die taktischen Aspekte des Spiels zu konzentrieren. Spieler wie Felix Nmecha und Waldemar Anton betonten die Notwendigkeit, sich in verschiedenen Bereichen zu verbessern, insbesondere in der Taktik und bei Standardsituationen.

Für die kommenden Tage stehen auch Vertragsgespräche an, insbesondere über die Zukunft von Spielern wie Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Emre Can. Das Minimalziel für die Rückrunde ist die Qualifikation für die Champions League, was für den BVB von großer Bedeutung ist.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 3,295EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.