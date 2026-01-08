BMW: Über 1 Million Fahrzeuge 2025 – Deutschlands Auto-Pionier im Fokus!

Die Produktionsstätten von BMW in Deutschland befinden sich in München, Regensburg, Dingolfing und Leipzig. Die meisten der dort gefertigten Fahrzeuge sind für den europäischen Markt bestimmt. Im Jahr 2024 war Regensburg mit 343.000 produzierten Fahrzeugen das größte Werk in Deutschland, gefolgt von Dingolfing (298.000), Leipzig (246.000) und München (201.000). Es wird erwartet, dass die Produktionsverteilung im Jahr 2025 ähnlich ausfällt, was bedeutet, dass fast ein Drittel der Fahrzeuge des BMW-Konzerns, zu dem auch die Marken Mini und Rolls-Royce gehören, aus Bayern stammt.

BMW hat im Jahr 2025 in Deutschland mehr als eine Million Fahrzeuge produziert, was den Münchner Automobilhersteller für etwa ein Viertel der gesamten heimischen Autoproduktion verantwortlich macht. Laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) lag die Gesamtproduktion in Deutschland im vergangenen Jahr bei 4,15 Millionen Pkw. Dies bedeutet, dass rund 40 Prozent der von BMW weltweit produzierten Fahrzeuge aus deutschen Werken stammen, wobei der Anteil 2024 bei etwa 43 Prozent lag.

In den deutschen Werken produziert BMW eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter Modelle mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybride und vollelektrische Fahrzeuge. Während die bayerischen Werke ausschließlich Fahrzeuge der Kernmarke BMW herstellen, wird in Leipzig auch der Mini Countryman gefertigt. Das größte BMW-Werk befindet sich jedoch im Ausland: Das Werk in Spartanburg, USA, produzierte 2024 mit 396.000 Fahrzeugen die höchste Stückzahl.

Milan Nedeljkovic, der Produktionsvorstand und designierte Konzernchef von BMW, betont die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und hebt hervor, dass die Produktion von über einer Million Fahrzeugen ein starkes Argument für die Innovationskraft Deutschlands darstellt.

Zusätzlich hat BMW im Jahr 2025 auch in den USA seinen Absatz gesteigert und zum dritten Mal in Folge Rekordzahlen erreicht. Insgesamt wurden 388.897 Fahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge verkauft, was jedoch einen Rückgang von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Diese Entwicklungen unterstreichen die starke Marktposition von BMW sowohl in Deutschland als auch international.

