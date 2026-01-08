Stimmrechtsänderungen bei q.beyond AG: Maschmeyer reduziert Anteil drastisch!

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch Marcel Jo Maschmeyer, geboren am 25. Juni 1989. Am 1. Januar 2026 überschritt der Anteil der Stimmrechte, den er hält, die Schwelle von 3 %. Der aktuelle Stimmrechtsanteil von Maschmeyer beträgt nun 0,08 % der insgesamt 124.579.487 Stimmrechte der q.beyond AG. In der vorherigen Mitteilung war sein Anteil noch bei 4,99 % verzeichnet, was auf eine signifikante Reduktion hinweist.

Am 6. Januar 2026 veröffentlichte die q.beyond AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Mitteilung, die über den EQS News-Service verbreitet wurde, informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Die q.beyond AG hat ihren Sitz in Köln und ist unter der LEI-Nummer 529900DGVITE7A2L5G12 registriert.

Zusätzlich wurde in der Mitteilung bekannt gegeben, dass die Axxion S.A., mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, ebenfalls Stimmrechte an der q.beyond AG hält. Der Anteil dieser Gesellschaft beträgt 4,84 %, was eine bedeutende Position im Unternehmen darstellt. Axxion S.A. hat insgesamt 6.032.445 Stimmrechte, wovon 125.000 direkt und 5.907.445 zugerechnet werden. Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz von Axxion S.A. als Aktionär der q.beyond AG.

Die Mitteilung hebt hervor, dass sowohl Marcel Jo Maschmeyer als auch Axxion S.A. nicht in einer beherrschenden Beziehung zueinander stehen und keine weiteren Unternehmen besitzen, die Stimmrechte an der q.beyond AG halten. Dies ist wichtig für die Transparenz und das Verständnis der Aktionärsstruktur des Unternehmens.

Die q.beyond AG ist ein Unternehmen, das sich auf digitale Transformation und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen könnten potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Entscheidungen haben, insbesondere in Bezug auf die Einflussnahme der Aktionäre.

Insgesamt zeigt die Stimmrechtsmitteilung, dass es in der Aktionärsstruktur der q.beyond AG zu wesentlichen Veränderungen gekommen ist, die für Investoren und Marktbeobachter von Interesse sind. Die Transparenz dieser Informationen ist entscheidend für das Vertrauen in die Unternehmensführung und die zukünftige Entwicklung der q.beyond AG.

Die q.beyond Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 0,682EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.