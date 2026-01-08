    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    Nordex sichert sich 224 MW Aufträge: Windkraft-Power für Deutschland!

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Die Nordex Group hat kürzlich bedeutende Aufträge von UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) über insgesamt 224,4 Megawatt (MW) für Windenergieprojekte in Deutschland erhalten. Diese Aufträge umfassen 33 Turbinen des Typs N175/6.X und sind Teil eines bestehenden Rahmenvertrags zwischen den beiden Unternehmen. Die Turbinen werden in neun Windparks installiert, die sich in den Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Nordrhein-Westfalen befinden. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist ab 2027 geplant, wobei die Turbinen auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern errichtet werden.

    Gernot Gauglitz, geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe, betont, dass die Bestellungen in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgen und die Turbinen entscheidend für die Wirtschaftlichkeit der Projekte sind. Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group, hebt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit UKA hervor und freut sich über die erneute Entscheidung für die leistungsstarken Windenergieanlagen von Nordex.

    Zusätzlich hat die Nordex Group Ende 2025 weitere Aufträge über 414 MW aus Frankreich, Belgien und Portugal erhalten. Diese Aufträge umfassen 78 Turbinen und beinhalten ebenfalls langfristige Service- und Wartungsvereinbarungen. Die Auslieferung der Turbinen ist für 2027 vorgesehen, wobei verschiedene Modelle mit Nabenhöhen zwischen 76 und 134 Metern zum Einsatz kommen.

    Insgesamt hat die Nordex Group in ihrer Unternehmensgeschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Konzernumsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.400 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, die USA und Mexiko.

    Die jüngsten Aufträge stärken die Position von Nordex als führenden Anbieter von Windkraftanlagen in Europa und zeigen das anhaltende Wachstum und die Nachfrage im Bereich erneuerbare Energien. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs der Aktienkurse nach den positiven Nachrichten bleibt das Unternehmen gut positioniert, um von der globalen Energiewende zu profitieren.



    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 32,76EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



