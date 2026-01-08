Änderungen in der Aktionärsstruktur: Deutsche Konsum REIT-AG informiert!

In der ersten Mitteilung vom 6. Januar 2026 wird berichtet, dass die Axxion S.A. mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, einen Stimmrechtsanteil von 3,87 % an der Deutschen Konsum REIT-AG erworben hat. Der Schwellenwert für die Mitteilung wurde am 1. Januar 2026 erreicht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Deutschen Konsum REIT-AG beträgt 50.351.091. Axxion S.A. hält 156.645 direkte Stimmrechte und 1.792.963 Stimmrechte, die ihr zugerechnet werden. Die Mitteilung stellt fest, dass Axxion S.A. weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die ebenfalls Stimmrechte an der Deutschen Konsum REIT-AG halten.

Am 6. und 7. Januar 2026 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt sind. Diese Mitteilungen geben Aufschluss über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft und die relevanten Mitteilungspflichtigen.

In der zweiten Mitteilung vom 7. Januar 2026 wird Marcel Jo Maschmeyer als Mitteilungspflichtiger genannt. Er hält nun 0,96 % der Stimmrechte an der Deutschen Konsum REIT-AG, was einen Rückgang im Vergleich zu seiner vorherigen Beteiligung von 4,54 % darstellt. Auch hier wurde der Schwellenwert am 1. Januar 2026 überschritten. Maschmeyer hält 36.000 direkte Stimmrechte und 446.000 Stimmrechte, die ihm zugerechnet werden. Auch in dieser Mitteilung wird klargestellt, dass Maschmeyer keine anderen Unternehmen beherrscht oder von diesen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Deutschen Konsum REIT-AG halten.

Beide Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen in Deutschland einhalten müssen, um Transparenz über Eigentumsverhältnisse und Stimmrechtsanteile zu gewährleisten. Die Deutsche Konsum REIT-AG, mit Sitz in Potsdam, ist ein Unternehmen, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert hat. Die Veröffentlichung dieser Informationen ist entscheidend für Investoren und Analysten, um die Entwicklungen im Aktionärsstruktur und die Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen zu verstehen.

Insgesamt verdeutlichen die Mitteilungen die dynamischen Veränderungen in der Aktionärsstruktur der Deutschen Konsum REIT-AG und unterstreichen die Bedeutung der Transparenz im Aktienmarkt.

Die Deutsche Konsum REIT-AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 1,805EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.