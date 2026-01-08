    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    Stimmrechtsänderungen: Morgan Stanley und DWS im Fokus der Anleger!

    Am 5. Januar 2026 veröffentlichte die flatexDEGIRO SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass Morgan Stanley am 29. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat. Der aktuelle Anteil der Stimmrechte von Morgan Stanley beträgt nun 3,04 %, während der Anteil an Instrumenten 0,6 % ausmacht, was zu einem Gesamtanteil von 3,63 % führt. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 2,99 % lag.

    Die Stimmrechtsbestände umfassen insgesamt 110.134.548 Stimmrechte, wobei die ISIN DE000FTG1111 für die direkt zugerechneten Stimmrechte von 3,04 % verantwortlich ist. Zudem hält Morgan Stanley 657.075 Stimmrechte in Form von Rückrufrechten bei Wertpapierleiheverträgen, was 0,6 % entspricht.

    In einer weiteren Mitteilung vom 6. Januar 2026 informierte die DWS Investment GmbH über eine Rückgabe von Aktiensicherheiten, die am 1. Januar 2026 stattfand. Der neue Stimmrechtsanteil von DWS beträgt nun 2,98 %, was einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung von 4,29 % darstellt. Die DWS hält 3.281.900 Stimmrechte, was 2,98 % entspricht, ohne dass Instrumente im Sinne des WpHG gehalten werden.

    Am 7. Januar 2026 gab die DWS erneut eine Mitteilung heraus, in der sie vermeldete, dass sie durch Eigentumsübertragung Aktiensicherheiten erhalten hat. Der neue Stimmrechtsanteil beträgt nun 3,35 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt. Die DWS hält 3.689.335 Stimmrechte, die 3,35 % ausmachen.

    Die flatexDEGIRO SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ein bedeutender Akteur im Bereich des Online-Brokerage und hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene strategische Maßnahmen und Übernahmen einen Namen gemacht. Die regelmäßigen Stimmrechtsmitteilungen sind Teil der Transparenzpflichten, die Unternehmen gemäß dem Wertpapierhandelsgesetz einhalten müssen, um Investoren und die Öffentlichkeit über wesentliche Veränderungen in der Aktionärsstruktur zu informieren.



    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 37,08EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



