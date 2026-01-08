Euro verliert an Wert: Was bedeutet das für Anleger im neuen Jahr?

Antje Praefcke, Devisen-Expertin der Commerzbank, erklärte, dass die Erwartungen an die Fed, bis Ende März einen Zinsschritt zu vollziehen, bereits in den Kursen eingepreist sind. Daher wird der US-Dollar voraussichtlich nicht stark unter Druck geraten, solange die Konjunkturdaten stabil bleiben. Gleichzeitig könnte die Aussicht auf ein anziehendes Wachstum in Deutschland, unterstützt durch ein Fiskalpaket, dem Euro Auftrieb geben. Dies könnte zu einer leichten Aufwärtstendenz des Euro in den ersten Monaten des Jahres führen.

Der Euro hat in der ersten Handelswoche des neuen Jahres an Wert verloren und notierte am Montagmorgen bei 1,1685 US-Dollar, was fast einem Cent weniger als am Freitag entspricht. Diese Abwertung ist auf die Stärke des US-Dollars zurückzuführen, die durch die erratische Handelspolitik der US-Regierung und Zinssenkungen der US-Notenbank Fed begünstigt wurde. Trotz eines Anstiegs des Euro im Jahr 2025 aufgrund dieser Faktoren, blieb die Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte eher stagnierend.

Am Dienstag fiel der Euro im späten New Yorker Handel auf ein Tagestief von 1,16838 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1707 Dollar festgesetzt hatte. Der Dollar zeigte sich gegenüber dem Euro und anderen wichtigen Währungen stark, jedoch blieben die Bewegungen insgesamt begrenzt. Auch am Mittwoch blieb der Euro stabil und notierte bei 1,1682 US-Dollar, während die EZB den Referenzkurs auf 1,1684 Dollar festlegte. Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA konnten dem Euro keine klare Richtung geben.

Am Montag der folgenden Woche konnte der Euro anfängliche Verluste im späten US-Devisenhandel wieder wettmachen und notierte zuletzt bei 1,1728 US-Dollar. Zuvor war der Euro auf 1,1659 Dollar gefallen, was den tiefsten Stand seit fast vier Wochen darstellt. Der Anstieg des Euro wurde durch enttäuschende US-Konjunkturdaten gebremst, die eine Verschlechterung der Stimmung in der US-Industrie im Dezember zeigten.

Insgesamt bleibt die Entwicklung des Euro von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den geldpolitischen Entscheidungen der EZB und Fed abhängig, während die Märkte auf wichtige Wirtschaftsdaten in der kommenden Woche blicken.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,168USD auf Forex (08. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.