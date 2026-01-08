Scout24: Analystenoptimismus trotz Rückschlag – KI-Zukunft im Fokus!

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie von Scout24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel von 106 auf 105 Euro gesenkt wurde. Analyst Giles Thorne äußerte in einer aktuellen Branchenstudie, dass die Befürchtungen über eine radikale Umwälzung des Marktes für Online-Kleinanzeigen durch Künstliche Intelligenz (KI) übertrieben seien. Scout24 habe bereits frühzeitig in die Entwicklung von KI-gestützten Funktionen investiert und könnte in der kommenden KI-Ära von dieser Vorreiterrolle profitieren. Der bevorstehende Kapitalmarkttag 2026 soll weitere Einblicke in die strategischen Fortschritte des Unternehmens im Vergleich zu seinen Mitbewerbern geben.

Trotz dieser positiven Einschätzung erlebte die Scout24-Aktie am Mittwoch einen Rückgang um 5,2 Prozent auf 81,75 Euro, was den tiefsten Stand seit November 2024 markiert. Die Unsicherheit wurde durch die Ankündigung eines neuen Finanzchefs, Martin Mildner, verstärkt, der ab dem 1. März 2026 die Position von Dirk Schmelzer übernehmen wird. Schmelzer verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, was laut Berichten ohne Konflikte geschah. Analystin Doyinsola Sanyaolu von Citigroup erwartet jedoch eine negative Marktreaktion auf diese Personalie, da Schmelzer eine Schlüsselrolle in der Unternehmensstrategie gespielt hat, die über das Kerngeschäft mit Immobilienanzeigen hinausgeht.

Die Reaktion der Anleger auf die Personalveränderung deutet auf eine gewisse Nervosität hin, insbesondere da der Markt auf klare Aussagen zur zukünftigen Strategie von Scout24 wartet. Vorstandschef Ralf Weitz wird weiterhin eine zentrale Rolle spielen, was darauf hindeutet, dass ein grundlegender Strategiewechsel unwahrscheinlich ist. Dennoch bleibt abzuwarten, wie die neuen strategischen Ziele, die auf dem Kapitalmarkttag 2024 bis 2026 festgelegt wurden, umgesetzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Scout24 trotz der positiven Bewertung durch Jefferies und der langfristigen Perspektiven in der KI-Entwicklung momentan mit Herausforderungen konfrontiert ist, die durch Personalwechsel und Marktunsicherheiten verstärkt werden. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, wie das Unternehmen auf diese Herausforderungen reagiert und welche strategischen Schritte unternommen werden, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 82,90EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.