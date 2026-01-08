HHLA vor Squeeze-out: Was bedeutet das für Minderheitsaktionäre?

Der Squeeze-out ist ein rechtlicher Prozess, der es Hauptaktionären ermöglicht, Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen, sofern sie eine bestimmte Aktienmehrheit besitzen. In diesem Fall ist die PoH mit ihrem Anteil von über 95 Prozent in der Lage, diesen Schritt einzuleiten. Die Höhe der Barabfindung wird auf Basis einer Unternehmensbewertung festgelegt und muss von einem gerichtlich bestellten Prüfer auf ihre Angemessenheit überprüft werden. Der Squeeze-out wird wirksam, sobald die Hauptversammlung zustimmt und die Eintragung im Handelsregister erfolgt.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) steht vor einem bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensstruktur: Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH), die mehr als 95 Prozent der HHLA-Aktien hält, hat ein Verlangen zur Durchführung eines Squeeze-outs der Minderheitsaktionäre eingereicht. Dies wurde am 5. Januar 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die PoH, die sich im Besitz der Freien und Hansestadt Hamburg sowie der Mediterranean Shipping Company (MSC) befindet, strebt an, die A-Aktien der verbleibenden Minderheitsaktionäre gegen eine angemessene Barabfindung zu übertragen.

Die Entscheidung, die Minderheitsaktionäre auszuschließen, erfolgt in einem Kontext, in dem die HHLA, die zu den größten Hafenlogistikunternehmen in Europa zählt, strategische Veränderungen anstrebt. Die MSC hatte im November 2024 Anteile an der HHLA erworben und plant, bis zu 49,9 Prozent an der PoH zu halten, während die Stadt Hamburg 50,1 Prozent behält. Diese Konstellation könnte die zukünftige Ausrichtung der HHLA maßgeblich beeinflussen.

Die Diskussion um die Höhe der Barabfindung ist bereits entbrannt. Analysten und Investoren spekulieren, ob diese über dem aktuellen Kurs von 23 Euro liegen wird. Sollte die Abfindung nicht höher ausfallen, könnten die ursprünglichen Investoren, die beim Börsengang 2007 zu einem Preis von 53 Euro eingestiegen sind, erhebliche Verluste erleiden. Die Unsicherheit über die Höhe der Abfindung und die potenziellen rechtlichen Auseinandersetzungen, die sich daraus ergeben könnten, werfen Fragen auf, insbesondere da die Stadt Hamburg als Vertragspartner und gleichzeitig als Regulierungsbehörde fungiert.

Insgesamt zeigt die Situation um die HHLA, wie komplex und dynamisch die Entwicklungen im Bereich der Unternehmensübernahmen und -umstrukturierungen sind, insbesondere in einem so strategisch wichtigen Sektor wie der Hafenlogistik.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.